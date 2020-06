Onze PL-watcher Kristof Terreur ziet geen problemen nu Alderweireld op de bank zat: “Als ik de uitleg van Mourinho hoor, begrijp ik het wel” JSU/KTH/MXG

20 juni 2020

14u34 0 Premier League Het was een ongewoon beeld gisteren. Toby Alderweireld op de bank voor de Spurs. De Belg had dit seizoen het meeste minuten gemaakt bij Tottenham, maar José Mourinho koos gisteren voor een verdedigersduo zónder de Rode Duivel. Onze Premier League-watcher Kristof Terreur ziet geen reden tot paniek: “Er komt een drukke periode aan, Mourinho zal iedereen nog nodig hebben.”



“Voor mij was het een verrassing, maar als ik de uitleg van Mourinho hoor kan ik het wel begrijpen waarom hij in die wedstrijd niet voor Alderweireld koos”, stelt Terreur. “Tottenham heeft de voorbije maanden achterin problemen gehad met snelheid en Toby is niet meer de snelste. United is een counterploeg en Mourinho wilde zich wapenen met Sanchez en Dier die iets meer, niet heel veel, snelheid hebben. Het was een duidelijke keuze voor snelheid.”

Maar Alderweireld is het niet gewend, en dat zag je gisteren op de bank in een leeg Tottenham Hotspur Stadium. “Spelers zijn nooit gelukkig, maar Toby is een speler die graag speelt en hij had er ook echt naar uitgekeken. Dat zag je de laatste weken op sociale media ook, hij had er zin in. Als je dan meteen de eerste wedstrijd, een topper, op de bank zit, dan doet dat pijn. Op dit moment denk ik niet dat het voor Alderweireld een probleem is. Want, je mag ook niet vergeten, vlak voor de lockdown zat hij ook een wedstrijd op de bank. Ze gaan nu ook een heel drukke periode in, en Dier heeft nog een schorsing boven het hoofd hangen. Dus misschien wil Mourinho gewoon wel nog iemand fris houden.”



Vertonghen: “Nog drie dagen om te verlengen"

Dan is er nog die andere Belg bij Tottenham, Jan Vertonghen. Hij heeft nog altijd zijn contract niet verlengd. Dat wordt sowieso al geen meerjarige overeenkomst, maar in de Premier League kunnen clubs hun spelers nu voor een extra maand aan zich binden. Zo kunnen ze de competitie - die door corona uiteraard uitloopt - toch nog afwerken met de huidige kern. Vertonghen heeft nog geen zo’n nieuwe overeenkomst getekend.

“Hij heeft nog drie dagen en hij heeft die tijdelijke contractverlenging nog niet getekend. Maar meestal is het zo dat als de druk er zo op zit, het er niet meer van komt. Het had anders al lang moeten gebeuren. Heel veel spelers die nu einde contract zijn, buitenlanders bijvoorbeeld, willen niet bijtekenen. Zij willen extra garanties: ‘Wat als ik in die extra maand geblesseerd raak?’. Clubs met spelers die niet meer in hun toekomstplannen passen, zijn niet zo happig om daar op in te gaan. Het zou zomaar kunnen dat Jan Vertonghen dinsdag tegen West Ham z’n laatste wedstrijd voor Tottenham speelt.”



