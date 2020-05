Onze man in Engeland ziet hoe Vertonghen in harten van Spurs-fans zit: “Hij wist hoe zich populair te maken” KTH/MXG/GVS

22 mei 2020

Na acht jaar zal Jan Vertonghen (33) andere oorden opzoeken. Kristof Terreur, onze man in Engeland, legt uit waarom hij bij de Tottenham-fans voor altijd in de harten zit. “Hij bracht stabiliteit in de defensie, maar verdedigde ook altijd met lef. De typische Ajax-school, met de borst vooruit en geen schrik om een risico te nemen.”

“Maar hij wist ook hoe zich populair te maken. In de derby met Chelsea daagde hij Fernando Torres uit, of in een andere wedstrijd trok hij prompt de broek van een Aston Villa-speler naar beneden. Dat maakt je populair bij de fans. Bovendien liet hij merken dat hij alles voor de club zou doen, zei hij nooit iets verkeerd over Tottenham en ging hij nooit bewust op zoek naar een andere uitdaging - hij was loyaal. Als je de favoriete elftallen van de Spurs-fans bekijkt, zal hij er samen met mannen als Kane, Bale, Modric en onze Dembélé vaak instaan. Hij zal er herinnerd worden als een van de beste verdedigers in de periode tussen 2012 en 2020.”



“In Premier League onderschatten ze belang van ervaring”

Met Vertonghen vertrekt er wellicht dus opnieuw een Rode Duivel uit de Premier League. Hoe komt dit? “Er komt stilaan een einde aan de cyclus van onze gouden generatie”, licht Terreur toe. “Eens ze boven de dertig zijn, wordt het moeilijk om de intensiteit aan te houden. En Premier League-clubs kijken in eerste instantie ook naar hun business, en dan zijn spelers ouder dan dertig niet zo interessant meer. Vaak krijgen ze dan ook maar contracten van één jaar, wat veel spelers niet willen. In Engeland wordt ervaring dus niet echt geapprecieerd. Dat onderschatten ze.”

