Onze man in Engeland ziet hoe schrapping Ballon d’Or voor Kevin De Bruyne een gemiste kans is op een ereplaats: “De timing zit wéér tegen”

Premier League

Robert Lewandowski (31) vloekt. Kevin De Bruyne (29) rolt eens met de ogen. Anderen zuchten eens. In een jaar dat de standaarden van Messi en Ronaldo een beetje ­dropten, reikt France Football geen ‘Ballon d’Or’ uit , de meest prestigieuze individuele prijs in het voetbal. Schuilde er goud in voor De Bruyne?