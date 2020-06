Onze man in Engeland zag hoe De Bruyne meteen beslissend was voor City: “De cijfers in zijn hoofd zijn nog straffer dan de officiële stats”

Premier League

Niemand is in Engeland zo bepalend als hij. Niets is vanzelfsprekend.”

Zijn bliksem en zijn donder. De hemelsluizen gingen open boven Manchester, maar Kevin De Bruyne zorgde zelfs aan 70 procent voor het licht en het geluid. Een doelpunt vanop de stip bij de herstart tegen Arsenal (3-0) en een handvol heerlijke passes. Onze man in Engeland analyseert zijn prestatie: “