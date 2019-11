Exclusief voor abonnees Onze man in Engeland: “Met José Mourinho heeft de Premier League zijn ultieme schurk terug” Kristof Terreur in Engeland

20 november 2019

09u31 0 Premier League Een grote aderlating voor Sky Sports, een gewin voor de uitstraling voor de Premier League. Of hij ook een bonus is voor Tottenham zal moeten blijken, maar de schrijvers van verhaallijnen in de Engelse topklasse juichen. De soap opera heeft zijn boeman terug, zijn halve schoft, halve held. Enter Jose Mourinho - he’s truly a Special One.

Een maand geleden verscheen hij voor een raam op Old Trafford in zijn rol als analist voor Sky Sports. Supporters van Manchester United, de club waar hij een jaar geleden weg was gehoond, zongen zijn naam. José Mourinho wuifde terug. Gooide zelfs kushandjes. Voorkomend man, charisma te over. Geen trainer die tegelijk zo aantrekt en afstoot als The Special One - in het nieuwe Tottenham-stadium zingen ze straks ongetwijfeld zijn naam.

