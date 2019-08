Onze man in Engeland fileert nieuwe jaargang van de Premier League: “Alle ogen op Kevin De Bruyne” Kristof Terreur

09 augustus 2019

19u36 0 Premier League De Premier League is weer klaar om uit z’n voegen te barsten. Onze man in Engeland liet zijn licht schijnen op de nieuwe jaargang. Wie moeten we in de gaten houden? En speelt City voor het derde jaar op rij kampioen?

Het zal opnieuw tussen de twee titelpretendenten van vorig jaar gaan: Manchester City en Liverpool. Beiden staken er vorig seizoen zo ver bovenuit en geen van beiden is verzwakt. City speelde wel Kompany kwijt en Sané door een zware blessure, maar haalde met Cancelo en Rodri twee spelers weg bij eliteclubs als Juve en Atlético. City lijkt daar als enige toe in staat: basisspelers wegplukken bij rechtstreekse concurrenten voor de Chanpions League. Het zal de Pep Guardiolafactor zijn. Als Kevin De Bruyne fit blijft, hebben ze er een extra troef bij.

“Bij Liverpool is vooral de drukke kalender een probleem. Die Wereldbeker voor Clubs in december kan hen lelijk in nesten duwen. En als er voorin twee uitvallen (Mane, Salah en/of Firmino) wordt het behelpen. In hun zog kijk ik uit naar Arsenal en Tottenham, die zich beiden fors versterkten. Man United wordt nu erg afhankelijk van Pogba op een verzwakt middenveld. En wie gaat de goals maken?

Leicester en Wolves kunnen verrassen, grote vragen bij Chelsea

In goeie zin: Leicester en Wolves. Leicester heeft een frivool middenveld met Maddison, Tielemans en nu hebben ze ook nog Perez en Praet toegevoegd. Met Brendan Rodgers hebben ze een trainer die attractief speelt. Wolves was vorig seizoen de revelatie en heeft zich nog verstrekt. Goeie trainer, duidelijke ideeën, goede connecties op de markt door de lijntjes van superagent Jorge Mendes.

Mijn grote vragen heb ik onder andere bij Chelsea. Kan fantastisch meevallen onder de onervaren Frank Lampard, kan ook een flop zijn. Met Eden Hazard zijn ze vijftig procent van hun doelpuntenproductie van vorig seizoen kwijt. Met een door het transferverbod afgeroomde kern moeten zij op vier fronten strijden. De jeugd zal een kans krijgen, maar zijn ze klaar? In reacties durf je wel eens lezen dat Hazard geen ploeg kon dragen en in de topmatchen anoniem rondslofte. Hoe komt het dan dat de trainers hem de afgelopen jaren van hem het belangrijkste aanspeelpunt maakten en hij Chelsea naar een titel, een FA Cup en een Europa League leidde met beslissende goals in finales en op momenten dat het er toe deed? Youngsters Pulisic en de revaliderende Hudson-Odoi moeten Hazard doen vergeten. Wie gaat de goals maken? De jonge Abraham? Olivier Giroud en Michy Batshuayi vechten om een plaatsje op de bank en in de tribune. Batsman moet zich dringend afvragen waarom hij nergens eerste keus is.

Wie moet uitkijken voor de degradatie?

De usual suspects. De ploegen die opkwamen. Sheffield United, Norwich. Met de ploegen die vorig seizoen rond de degradatieplaatsen zweefden. Crystal Palace, met een ongelukkige Zaha, en Newcastle, een rommeltje naast het veld, wachten een moeilijk seizoen. Nieuwkomer Aston Villa investeerde meer dan 100 miljoen, met onder andere Bruggelingen Wesley, Nakamba en Engels. Daarvan moeten we ook zien hoe dat uitdraait.

De Belgen: “Alle ogen op Kevin De Bruyne”

Alle ogen staan op KDB na zijn blessureleed vorig seizoen. Hij is met voorsprong de grootste. Van Tielemans wordt bevestiging verwacht. Vertonghen en Alderweireld zijn nog voor een jaar de roestige vastheid bij Tottenham. De rest van de Belgen moet zich uit de schaduw zien te spelen. Engels lijkt dicht bij een basisplaats te staan bij Villa. Ik kijk ook uit naar hoe Leandro Trossard het gaat doen bij een klein ploeg die geen dominant voetbal speelt. Kan Benteke nog een keer knallen? En breekt Origi na vijf jaar trappelen eindelijk helemaal door?

Welke spelers moeten we in de gaten houden?

De druk ligt bij Harry Maguire, duurste verdediger ter wereld. Hij moet Man United achterin weer stabiliseren. Toch kijk ik uit naar types als Ndombele, Lo Celso (bij Spurs) en Pepe en Tierney bij Arsenal. De VAR doet ook eindelijk zijn intrede.