Onwaarschijnlijk: Spurs-speler Dier stormt in tribune en gaat confrontatie aan met supporter die hem beledigt, FA start onderzoek Kristof Terreur in Engeland

05 maart 2020

06u01 10 FA Cup Zelden gezien op het hoogste niveau. Een speler die over een rij tribunezitjes klautert om zijn broer bij te staan in een opstootje. Eric Dier ging na de uitschakeling tegen Norwich de confrontatie aan met een eigen supporter. Hij stormde woest de tribune in. Daar kwam het tot wat duw- en trekwerk. “Als profs kunnen we zo niet reageren”, zei Jose Mourinho. Tottenham en de Engelse voetbalbond starten een onderzoek.

Eric Dier is genoemd naar een andere Eric, ook een bekend voetballer. Vijfentwintig jaar geleden sprong die Eric in Engeland ook het publiek in. Een schokgolf ging in 1995 door de Premier League. Op Crystal Palace pakte toenmalig Man Unitedvedette Eric Cantona uit kung-futrap naar een supporter die hem de huid vol had gescholden. De ‘je moeder is een hoer’-belediging deed de stoppen doorslaan bij de Fransman. Cantona werd uiteindelijk voor 9 maanden geschorst. Het droeg bij tot zijn cultstatus.

Zover zal het bij Eric Dier niet komen. Zijn gedrag was veel minder gewelddadig, maar daarom niet slimmer. De verdediger stormde na het laatste fluitsignaal van de verloren bekermatch tegen Norwich molenwiekend de tribune in.

Eric Dier just came into the stand and had a fight with fan next to me 😱 pic.twitter.com/nMGVcDWegX Jascha Selby(@ jselby123) link

Een eigen supporter had hem grove beledigingen naar het hoofd geslingerd. Diers jongere broer, die toevallig in de buurt zat, reageerde daarop. Iets wat de Engelse international zag gebeuren.

Er werd geduwd en getrokken, maar uiteindelijk kon Dier zijn broer weghalen uit de meute. “Dit is mijn broer, dit is mijn broer”, hoor je hem zeggen op een van de video’s die circuleert.

Op het internet deed al snel het verhaal de ronde dat de supporters in kwestie Gedson racistisch zou hebben bejegend. Een fabeltje om likes binnen te halen - zo gaat dat tegenwoordig wel vaker. Iets wat Mourinho niet wilde bevestigen.

“De persoon in kwestie beledigde Eric”, vertelde coach Mourinho. “De familie was daar. De jongere broer was niet blij met de situatie. Ik herhaal: Eric deed dat vervolgens iets wat wij als professionals niet kunnen doen, maar iets wat we in deze omstandigheden allemaal wel zouden doen. Hij mag het als prof niet doen. Maar aan de andere kant begrijp ik de speler.”

De Engelse voetbalbond FA en Tottentam starten een onderzoek naar het wangedrag van Dier. “Maar ik zal niet akkoord gaan met een disciplinaire straf opgelegd door de club”, zei Mourinho. Mogelijk hangt Dier ook een schorsing boven het hoofd.

Buiten het veld trekt de Engelsman regelmatig op met Jan Vertonghen.