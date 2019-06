Om te lachen of huilen? Terwijl Pogba op transfer aast, incasseert hij loyauteitsbonus van 4,24 miljoen euro ODBS

19 juni 2019

11u43

Bron: Daily Mail 6 Premier League Paul Pogba lacht iedereen op Old Trafford opnieuw in het gezicht uit. Terwijl hij rondbazuint de club te willen verlaten, incasseert hij op 1 juli een contractueel vastgelegde loyauteitsbonus van 3,78 miljoen Britse pond (4,24 miljoen euro).

“Ik moet grondig nadenken na een seizoen waarin veel is gebeurd. Maar nadat dit mijn beste jaar was bij Manchester United, zou dit het goeie moment zijn om elders een uitdaging aan te gaan.” Woorden van de Franse middenvelder het voorbije weekend tijdens een promo-event in Tokio, onderdeel van zijn persoonlijke Aziatische tour die hij er na het seizoen op nahoudt. Quotes waar ze op Old Trafford niet meteen vrolijk van worden, zeker niet als ze straks naar de uitgaven kijken. Als onderdeel van zijn vijfjarig contract, heeft Pogba (26) op 1 juli immers jaarlijks recht op een loyauteitsbonus die elk jaar wat aandikt. Vorig jaar was dat nog 3,87 miljoen euro, straks zijn er dat 4,24 miljoen. Kanttekening: door het missen van de Champions League moet Pogba wel inleveren op zijn loon. Dat bedraagt momenteel wekelijks 160.000 euro.

Toch vooral extreem goed onderhandeld van Mino Raiola, die volgens het klokkenluidersplatform Football Leaks maar liefst 45 miljoen overhield aan de transfer van in totaal 100 miljoen van Juventus naar Manchester United. U raadt al waarom de Nederlands-Italiaanse zaakwaarnemer deze dagen graag de bobo’s van Real Madrid en Juventus, twee geïnteresseerde clubs, aan de lijn heeft. Pogba heeft een contract bij de ‘Red Devils’ tot 2021 met optie op een extra jaar.

United is alvast niet meteen bereid mee te werken aan een transfer en liet al weten dat hij niet te koop is. Integendeel, het zou zijn contract nog willen opwaarderen. Waardoor Pogba volgens ‘Daily Mail’ een loon zal opstrijken dat in de buurt komt van het salaris van de Chileense grootverdiener Alexis Sanchez, notoire floptransfer. Real Madrid heeft naar verluidt 100 miljoen euro veil voor Pogba, maar als United toch zou verkopen denken ze aan een bedrag rond de 150 miljoen euro. Real Madrid is de wensclub van Pogba, maar het is nog maar de vraag of ‘de Koninklijke’ dat bedrag wil/kan neerleggen nadat het eerder al stevig investeerde in Hazard, Jovic, Militao en Rodrygo. Dan lijkt Christian Eriksen, die zijn volgend jaar aflopend contract bij Tottenham niet wil verlengen, een iets minder duur alternatief.

Juan Mata (31) zou al wel zeker bij Man United blijven. De Spaanse aanvallende middenvelder staat dicht bij een contractverlenging van twee jaar.