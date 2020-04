Oliver Dowden, minister van Cultuur, hoopt op goede afloop in debat om loonsverlaging: “Spelers en clubs moeten goed nadenken over volgende stappen” AV

06 april 2020

17u55 0 Coronavirus De onenigheid over de lonen in de Premier League baart heel wat mensen in Engeland zorgen, ook politici. Zo hoopt Oliver Dowden, minister van Cultuur, dat de sport hieronder niet zal lijden. “Dit meningsverschil mag niet al het goede werk dat de sport doet om het coronavirus aan te pakken ondermijnen.”

De vereniging van Engelse profvoetballers verwierp vorige week een voorstel van de Premier League om 30 procent van het jaarloon in te leveren. Zij willen dat het geld naar goede doelen en de Britse gezondheidszorg gaat en niet naar de rijke clubeigenaren. Daarom onderhandelen de spelers en trainers, geruggensteund door de vakbond, met de Premier League-clubs.

Oliver Dowden, Brits minister van Cultuur, weet dat het voetbal het goede voorbeeld moet geven en verwacht dan ook dat de spelers en clubs hun verantwoordelijkheid nemen. “Spelers en managers zijn in staat om mensen te bereiken op een manier waarvan politici alleen maar van kunnen dromen. In tijden als deze zullen mensen naar het voetbal kijken voor leiderschap en ze hebben het recht om dat te verwachten. Clubs, spelers en eigenaren moeten dus heel goed nadenken over hun volgende stappen.”

Toch hoopt hij dat de gesprekken positief zullen verlopen en er snel een oplossing uit de bus komt. “In een tijd van nationale crisis moet onze nationale sport zijn rol spelen. Ik reken erop dat voetbalautoriteiten de stemming in het land goed aanvoelen en snel tot overeenstemming komen.”

Ook leider Liverpool pleegt overleg met de Premier League, maar de club kondigde zaterdag wel technische werkloosheid aan voor zijn gewone werknemers. Daarmee volgen The Reds onder andere Tottenham Hotspur en Newcastle United. Deze beslissing viel wel niet in goede aarde bij Dowden. “Ik vind het vreemd dat gewone werknemers een deel van hun loon moeten inleveren, terwijl de spelers miljoenen verdienen en ook de steenrijke eigenaars niets hoeven in te leveren. Dat zal het volk hen niet in dank afnemen.”

“Mag inspanningen niet ondermijnen”

De Engelsman hoopt ook dat de impasse tussen de Premier League en haar spelers de goede verrichtingen van de sport in Engeland niet overschaduwt. “Het is vooral belangrijk dat een meningsverschil over de lonen van de spelers niet al het goede werk dat de sport - ook het voetbal - doet om de inspanningen van de regering om het coronavirus aan te pakken, ondermijnt.”

“Ik heb het voorrecht om vele briljante industrieën te vertegenwoordigen, maar de sport was de eerste om op mijn deur te kloppen met een lange lijst van aanbiedingen om NHS (Nationale Gezondheidsdienst) te steunen, de meest kwetsbaren in ons land te helpen en families thuis bezet en gezond te houden”, zegt hij.

Hij kijkt ook al naar de toekomst en steekt de sportsector nog een hart onder de riem. “Als we hier doorheen zijn en de sport weer leeft, moet de sector tevreden terug kunnen kijken, wetende dat het ook zijn rol heeft gespeeld”, eindigt hij zijn betoog.

