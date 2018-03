Old Trafford op de banken, Lukaku op de knieën na fantastische goal Rashford in felbevochten zege tegen Liverpool Kristof Terreur in Engeland

10 maart 2018

16u01

Bron: HLNinEngeland 0 Premier League Daar is hij plots weer. Niet Romelu Lukaku, maar de jongste aanvaller van Manchester United zoog op Old Trafford de meeste aandacht naar zich toe: Marcus Rashford. Met twee knappe goals bezorgde de overlever (20) zijn team een streepje voor op Liverpool. The Reds knokten terug na rust, maar met de rug tegen de muur hield United stand. Invaller Marouane Fellaini, terug na vijf weken blessure, deed waar hij het best in is: domineren in de lucht.

Hogeschoolvoetbal was het niet. Wel simpel, direct en efficiënt - het etiket van José Mourinho. Twee goals in tien minuten, twee keer hetzelfde recept. Lange haal van doelman David De Gea, kleerkast Romelu Lukaku die bewaker Dejan Lovren op power aftroeft in de lucht en Marcus Rashford met de slimme run en de fantastische afwerking. Old Trafford ging op de banken, Lukaku op de knieën.

Hij leeft nog altijd van goals, maar geniet steeds meer van een assist zoals bij de eerste of zijn aandeel in de opbouw bij de tweede. "Mensen denken dat ik er niet goed genoeg in ben, maar ik wil herinnerd worden voor mijn all-round kwaliteiten, niet als pure doelpuntenmaker", vertelde hij in een interview met Sky Sports. "Het is iets wat ik altijd heb gezegd: ik wil meer assists gegeven en vooruitgang boeken in het samenspel. Dat was de volgende stap in mijn carrière. Bij United heb ik meer kansen op een assist te geven. Het is iets anders, maar ze geven me nu ook een goed gevoel. Na die goal van Lingard tegen Chelsea sprong ik in het rond. Omdat ik wil winnen. Ik kan vervelend zijn wanneer ik op het veld sta en keihard zijn voor mijn ploegmaats. Daar draait het om: winnen." Zijn honderdste goal in de Premier League moet wachten tot eind maart, maar met 14 goals en 7 assists heeft hij dit seizoen een voet in 21 goals. Een impact die hem tevreden stemt.

Lukaku juichte deze middag hard voor Rashford. Op United kennen ze onze landgenoot als de goedlachse, relaxte, grappige jongen die eens hij een grasmat ziet plots die knop kan omdraaien tot ‘the Incredible Hulk’. Zelfs op training. Op het AON complex, het trainingscentrum in Carrington, had hij in het begin van het seizoen zijn routine. Elke dag, aan het eind van de oefensessie, nam hij spitsbroer Rashford (20) mee naar de andere kant van het veld om op de afwerking te oefenen. Een duel op het scherpst van de snee. "Wie niet binnen het kader trapt, moet pompen", zei Lukaku. "Het is ik tegen Marcus. Anderen willen graag meedoen met ons, maar dat gaat niet. Dan moeten we te lang wachten. En op deze manier proberen we het beste in mekaar naar boven te brengen." Samen mekaar beter maken. Daar draait het om.

Rashford greep tegen Liverpool eindelijk nog eens zijn kans. Jezelf als jonge spits doorzetten bij een topclub is niet simpel. De Engelse internationale pendelde dit seizoen tussen bank en basis. Het doelpuntenaantal droogde op, maar na een frustrerende periode wurmde hij zich in de match om plaats twee weer naar de voorgrond. Rashford staat bekend als een stil water, zo terughoudend dat je hem in gezelschap nauwelijks opmerkt, maar de overlevingsdrang en straatmentaliteit zal je er nooit uitkrijgen. Een moeilijke jeugd heeft hem gesterkt.

Liverpool kreeg voor rust nauwelijks een poot aan de grond tegen United. Van Dijk miste op corner de beste kans op de gelijkmaker. Na de pauze deden The Reds de aartsrivaal alsnog nog bibberen. Ze duwden hem met de rug tegen de muur. Een spannende en felbevochten confrontatie. Bailly bracht met een komieke own-goal Liverpool weer helemaal in de match. Mourinho antwoordde met zijn favoriete wapen: Marouane Fellaini, terug na vijf weken blessureleed. Big Fella deed wat van hem verwacht werd: voor onrust zorgen en corner weghalen – tot drie keer toe. In blessuretijd drukte Liverpool nog een laatste keer door, maar een punt zat er niet meer in. Topschutter Mo Salah, in een off-day, joeg de laatste mogelijkheid over.

Liverpool verloor voor de vierde keer dit seizoen en ziet United vijf punten uitlopen.