Officieel: Batshuayi trekt opnieuw op huurbasis naar Crystal Palace

Redactie

10 september 2020

18u39 16 Premier League Terug naar het oude nest. Michy Batshuayi komt komend seizoen opnieuw op huurbasis uit voor Crystal Palace. De Engelse club huurt de Rode Duivel van Chelsea, waar hij zijn eind dit seizoen aflopende contract wel met één seizoen verlengde.

Sauce FC we back baby 💙❤️ @CPFC 🦇 pic.twitter.com/Sypi1QSpGW Michy Batshuayi(@ mbatshuayi) link

Batshuayi speelde in 2019 al eens vijf maanden op huurbasis bij Palace. Hij had het er toen enorm naar zijn zin, maar een definitieve aankoop kon de club uit Zuid-Londen zich toen niet veroorloven. Ook nu neemt Palace zijn salaris van 125.000 euro per week over.

De komende maanden gaat Batsman de concurrentie aan met Benteke. Een Duivels duel om een plaats in de spits. Voor Batshuayi tikt de klok. Hij wordt straks zevenentwintig en sinds die ene periode bij Dortmund heeft hij de hoge verwachtingen zelden in kunnen lossen. Bij Chelsea viel hij door de mand. Onder Antonio Conte en Frank Lampard. Maurizio Sarri moest niet van hem weten.

Lees ook: Hazard en Kompany nooit zo openhartig over De Bruyne in exclusieve docu: “Mijn eerste indruk: dat mannetje kan zagen”