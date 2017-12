Of ex-voetballer Rio Ferdinand graag tegen Eden Hazard speelde? "Ik krijg er nog steeds nachtmerries van" Mike De Beck

19u28

Bron: BT Sport 0 Action Images via Reuters Premier League Eden Hazard blaakt van het zelfvertrouwen en is in uitstekende doen. Nadat hij in de Premier League Newcastle United mee op een hoopje speelde, had de Rode Duivel gisteren ook een voet in de 1-1 tegen Atlético Madrid in de Champions League. Rio Ferdinand was in een omkaderingsprogramma te gast en vertelde hoe het was om tegen Hazard te spelen.

De voormalige sterverdediger van Manchester United, Leeds United en West Ham United werd door presentator Gary Lineker gevraagd of hij graag tegenover de dribbelvaardige Belg stond. "Nee, ik herinner me het nog en ik krijg er nog steeds nachtmerries van", was het duidelijke antwoord van Ferdinand.

"Ik was vooral blij dat hij veel breed bleef staan. Onder Mourinho speelde hij vooral op de linkerflank. Dus hij kwam niet echt in mijn gebied. Dat was echt een zegen. Maar nu zien we hem vooraan overal lopen. Hij speelt links, rechts, gaat diep en komt de bal kort vragen. Hij is fantastisch om te bekijken. Hij is ook de man die dit Chelsea doet draaien."

.@GaryLineker: "How did you enjoy playing against Eden Hazard, Rio?"@rioferdy5: "I didn't, I still get nightmares!"



