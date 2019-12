Nooit zo straf: magistrale Kevin De Bruyne scoort dubbel en rondt de kaap van 10 assists tegen Arsenal Kristof Terreur in Engeland

15 december 2019

19u24 6 Arsenal ARS ARS 0 einde 3 MCI MCI Manchester City Premier League Enkel topschutter Jamie Vardy is rechtstreeks betrokken in meer doelpunten dan Kevin De Bruyne. Op Arsenal krikte die zijn cijfers nog wat op: vijfde en zesde goal, tiende assist. Drijvende kracht van een sputterend Manchester City. Magistraal.

1,5 minuut, meer heeft @DeBruyneKev niet nodig om de @Arsenal -fans het zwijgen op te leggen! 💪😮 pic.twitter.com/kT6ssc0fu0 Play Sports(@ playsports) link

Een one-man-show. Leno hield hem met een geweldige reflex net voor rust van een hattrick. Rake uithaal met rechts, gemeten uithaal met links en vervolgens duwde Leno een schot tegen de paal. Tussendoor had De Bruyne ook Sterling bediend - zijn tiende assist van het seizoen. Meesterlijk.

Nog nooit was De Bruyne zo doeltreffend. Nog nooit was hij zo bepalend. Het seizoen is nog niet halfweg, maar hij wel. Nog tien en hij evenaart een seizoensrecord van Thierry Henry, dat al 17 jaar staat. Nooit slaagde een Premier Leaguespeler erin om de 20 assists van de Arsenallegende uit 2002-2003 in een jaargang te overtreffen. Cesc Fàbregas viel in 2015 rond de jaarwisseling helemaal stil. Ook Mesut Özil bleef onderweg ergens haperen.

De Bruyne weet dat hij nog marge heeft: 21 matchen voor nog 11 assists om Henry van zijn troon te stoten - de teller staat nu op tien. Het zou de laatste bevestiging zijn dat de Premier League in het laatste decennium geen betere passeur heeft gezien dan hij. Begin dit seizoen zette KDB nog een ander nevenrecord serieus scherper. Nooit overschreed een speler zo snel de kaap van 50 assists als hij. Özil en King Eric Cantona staan in zijn schaduw. Met een vierde landstitel, een derde op rij, hoopt hij dat nog eens extra in de verf te zetten.

Manchester City mag dan ver achter Liverpool aan hollen en onder zijn niveau blijven, maar de statistieken van De Bruyne spreken voor zich. Met 16 grote kansen heeft hij er nu al bijna evenveel gecreëerd als in zijn beste seizoen in 2017/18 - 19 toen vs. 16 nu. Het bewijs dat een slenterend Manchester City mede leunt op De Bruyne. Hij sleept zijn team voort.

Met De Bruyne als draaischijf is City dit seizoen directer geworden: meer doelpogingen (tot vier per match), meer kansen (maar van mindere kwaliteit), minder balbezit. Alleen wordt met die mogelijkheden slordiger omgesprongen. De Bruyne heeft, net als elke voetballer, een goed team nodig om voldoende te renderen. Als het echt moet, doet hij het op zijn eentje.

Sterling maakte na weken wachten op zijn tiende assist eindelijk een pass af. Zelf had hij, zoals eerder tegen Newcastle en Chelsea, met een rake knal de weg gewezen. Gemeten knal in het dak van het doel. Slap verdedigen bij Arsenal overigens. Voor rust maakte hij zijn dubbel. De tweede helft werd een maat voor niets.