Nog géén bekroning voor De Bruyne in de Premier League: Engelse voetbaljournalisten verkiezen Henderson als hun Speler van het Seizoen Kristof Terreur

24 juli 2020

11u04 0 Premier League De dubbel zoals Eden Hazard vijf jaar geleden ziet er niet in. De FWA, de vereniging van Engelse voetbaljournalisten, heeft niet Kevin De Bruyne, maar wel Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson verkozen als zijn Voetballer van het Seizoen. Een prijs voor de beste speler op en naast het veld. De Bruyne is nog wel in de running voor de PFA Player of the Year, de meest prestigieuze individuele trofee in de Premier League.

Nog ten minste tot volgende week moet De Bruyne wachten. Zijn CV op zijn Wikipedia moet nog niet worden aangevuld met zijn eerste bekroning in de Premier League.

Zoals verwacht verkozen de Engelse voetbaljournalisten met grote voorsprong Jordan Henderson als hun Voetballer van het Seizoen. De beste is niet altijd de beste. Zijn sociale engagement tijdens de coronacrisis gaf uiteindelijk de doorslag.

BREAKING - Jordan Henderson is the new Footballer of the Year for 2019-20. The Liverpool and England midfielder held off strong competition from Kevin De Bruyne, Marcus Rashford and other LFC team-mates to win football oldest individual award. Details: https://t.co/fHqoq9Rl1d pic.twitter.com/8s3uCYyGCG The FWA(@ theofficialfwa) link

Terwijl spelers, clubdirecteurs en vakbondsleiders twistten over loonbeknibbelingen, nam Henderson in maart zijn telefoon. Een belronde met sterren en collega-aanvoerders uit de Premier League leverde een geweldig idee op. Harry Maguire en hij overtuigden de spelers om een noodfonds op te richten voor de Britse gezondheidsdiensten.

Daarvoor wilden ze gerust een deel van hun riante salaris afstaan. De voetbalwereld en analisten gooiden zich aan de voeten van de initiatiefnemers. Plots was Jordan Henderson kandidaat ridder. Sir Hendo.

Het afgelopen jaar is Henderson uitgegroeid tot het gezicht van Liverpool. Verpersoonlijking van het passionele voetbal waar Jürgen Klopp voor staat. Drijvende kracht van het collectief, met de band trots om de arm. De ‘bad cop’ op het veld: een die de oren van zijn ploegmaats en de scheidsrechter vol schreeuwt als het moet. De grootste mond, de organisator, de tackelaar, de passeur, de gatendichter. Een inspirator die iedereen zijn ongelijk heeft bewezen.

Niet lang geleden was hij het symbool van de malaise bij Liverpool, in zijn langste periode zonder prijs. Journalisten en analisten spotten met hem. Ploegmaats hadden bedenkingen bij de nieuwkomer van Sunderland die 20 miljoen euro kostte. Een gefrustreerde Luis Suárez zwaaide op training driftig met de armen, omdat hij de bal niet snel genoeg doorspeelde.

Voor Henderson voelde het als een afwijzing. In de zomer 2012 gaf toenmalig manager Brendan Rodgers, na een voorzichtige wenk van de Amerikaanse eigenaars, zijn zegen voor een ruildeal met Fulham-speler Clint Dempsey.

Toen Henderson erachter kwam, reed hij meteen naar huis. Tranen rolden, maar hij besliste om niet op te geven. In zijn hoofd was hij een waardig Liverpoolspeler. Zelfs toen hij in de biografie van Sir Alex Ferguson las dat hij niet de loopstijl had om de absolute top te bereiken.

Vandaag lacht er een in zijn vuistje. De blessures heeft hij achter zich gelaten. Geduld en doorzettingsvermogen zijn beloond. Geslaagd waar Steven Gerrard het liet afweten: de Premier Leaguetrofee de lucht insteken als aanvoerder. Woensdag beleefde Henderson, man die niet graag in de picture staat, zijn gloriemoment.

Timing is alles

Kevin De Bruyne maakt wel nog aanspraak op de PFA Player of the Year, de meest prestigieuze individuele trofee. Het equivalent van de profvoetballer van het jaar. Gekozen door en voor de collega-spelers. Hij kan de tweede Belg op de erelijst worden. Eden Hazard won de de beker vijf jaar geleden - hij maakte doen de dubbel compleet met ook de prijs van de journalisten.

Voor De Bruyne zou het de eerste bekroning zijn in Engeland. In 2018 had De Bruyne eigenlijk ‘PFA POTY’ moeten zijn, maar een dip in vorm op het moment van de stemming en de goals van Mo Salah, nekten hem in de laatste rechte lijn. Timing is alles. Pep Guardiola begreep er niks van.

In een kampioenenjaar vond hij dat zijn draaischijf werd bestolen. Guardiola: “Misschien dat de anderen betere cijfertjes hebben, maar Kevin was de beste van allemaal.” In een cynische bui zou hij het punt nog een aantal keer maken.