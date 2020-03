Nieuwe tik voor Liverpool: Origi en co door Chelsea uit FA Cup geknikkerd TLB

03 maart 2020

22u35 1 FA Cup De mindere periode van Liverpool houdt aan. Na de recente nederlagen tegen Atlético en Watford, gingen de Reds van Jürgen Klopp vanavond in 1/8ste finales van de FA Cup ook onderuit tegen Chelsea. Het werd 2-0, Willian en Barkley scoorden. Bij Liverpool speelde Divock Origi 71 minuten mee, Michy Batshuayi bleef op de bank bij de thuisploeg.

Klopp gunde enkele sterkhouders rust. Maar ook zonder Salah en Firmino op het veld begonnen de Reds het best. Mané kreeg al snel een prima kans, maar de Senegalees trapte zwak met links. Chelsea herstelde nadien het evenwicht en Willian stelde Adrian twee keer snel na elkaar op de proef. Bij de eerste poging doorstond de bekerdoelman van Liverpool de test, bij de tweede allerminst. De 33-jarige Spanjaard sloeg het schot van Willian ongelukkig in zijn eigen doel: 1-0. Liverpool ging daarna wel op zoek naar de gelijkmaker, maar onder anderen Origi kon niet scoren. De Rode Duivel trapte een goeie kans van dichtbij hoog over.

Na de pauze kon Liverpool al snel counteren, maar Origi’s actie mislukte. Ook daarna lag het tempo hoog, al was het wachten op echt grote kansen. Mount, die de geblesseerde Kovacic was komen vervangen, mikte een vrijschop op de lat. Maar niet veel later werd Chelsea dan toch beloond. Na een fikse ren pegelde Barkley de 2-0 immers voorbij Adrian, Fabinho werd eruit gelopen door de Engelsman. Pedro en Giroud kregen nadien nog uitgelezen kansen op de 3-0, maar die viel niet meer. Origi ging na 71 minuten naar de kant, bij Chelsea bleef Michy Batshuayi op de bank.

2⃣-0⃣ | Wat een brilliante actie van Ross Barkley ! 💙🔥#CHELIV #FACup pic.twitter.com/Sg61V9hTE1 Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link