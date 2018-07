Nieuwe Chelsea-coach Sarri is "niet geïnteresseerd in transfermarkt" en "wil plezier maken met Hazard" SDD

18 juli 2018

16u38 0 Premier League Vandaag gaf Maurizio Sarri, de nieuwe coach van Eden Hazard en Thibaut Courtois, zijn eerste persconferentie bij Chelsea. Op die persconferentie liet hij aan de aanwezige media verstaan dat de transfermarkt hem eigenlijk niet interesseert en dat hij vooral plezier wil maken op het veld.

De persconferentie was nog maar nauwelijks begonnen of de opvolger van Antonio Conte kreeg al een vraag over de transferperikelen rond Rode Duivels, Hazard en Courtois. De Italiaan ontweek tactisch de vragen: "Uiteraard willen we graag onze sterkste spelers houden. Dat is wat elke manager wilt. We zullen wel zien hoe de transferperiode verder evolueert. Ik wil duidelijk maken dat ik eigenlijk meer een coach ben dan een manager. Ik ben een van die weinige managers, die eigenlijk verveeld is met de transfermarkt. Ik praat er liever niet over en ben er eigenlijk niet zo geïnteresseerd in. Voor mij gaat het over het doen groeien van de spelers die we hebben."

Sarri benadrukte verder tijdens de persconferentie dat hij vooral 'plezier wil maken' op het veld. Hazard, die ook graag plezier maakt op en naast het plein, schat de Italiaan hoog in: "Hazard is één van de topspelers in Europa op dit moment. Ik wil met hem plezier maken op de trainingen, maar ook tijdens de wedstrijden want dit zal betekenen dat we dan resultaten neerzetten."

Tot slot maakte de Italiaan ook nog een vergelijking tussen zijn ex-goudhaantje Mertens en zijn nieuw goudhaantje Hazard: "Ik weet niet of ik Hazard zal kunnen verbeteren zoals Mertens. Dat zal heel moeilijk zijn. Bij Mertens was het anders, hij speelde op de vleugel, iedereen dacht hij uit noodzaak een topspeler werd. Bij Hazard ligt het anders, hij is al een topspeler. Ik hoop dat ik hem nog kan verbeteren, maar dit zal heel moeilijk worden, aangezien hij al op een heel hoog niveau speelt."