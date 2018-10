Niet te stoppen: Eden Hazard blijft scoren en aangeven bij Chelsea



KTH en MH

07 oktober 2018

14u30 0 Southampton SOU SOU 0 einde 3 CHE CHE Chelsea

De beste op dit moment in de Premier League. Full stop. Smaakmaker en topschutter in de Engelse topklasse: zeven goals en drie assists in acht wedstrijden. Eden Hazard (27) verkeert in de vorm van zijn leven. Een ongeslagen Chelsea rolde Southampton op met Eden Hazard als inspirator, Ross Barkley als de meest beslissende met een doelpunt en een assist. Ook Hazard deed niet onder.

Barkley lanceerde Hazard op het halfuur. Oog in oog met McCarthy faalde hij niet. Hij plaatste de bal netjes met de rechter in de verste hoek. Barkley verdubbelde na rust de score na een geweldige assist van Giroud. Eden Hazard had die aangever eerder kunnen hebben, maar na de perfecte counter liet Morata de open kans liggen. Een spits zonder vertrouwen. Even voordien had Kepa, de opvolger van Courtois, een uithaal van Redmond tegen zijn lat geduwd. “Kepa, you know. He’s better than f******* Thibaut”, zongen de Chelseafans. Thibaut Courtois verloor alle krediet bij de fans van zijn ex-club, toen hij een transfer naar Real Madrid forceerde en wegbleef van training.

In de blessuretijd trapte Morata toch een doorsteekpass van Hazard binnen. De architect van Chelsea in een aanval over 31 stationnetjes.

What is the architect doing?



Eden Hazard:



🏟 8 games

⏱ 577 mins

⚽️ 7 goals

🅰️ 3 assists



Involved in 10 goals. #cfc pic.twitter.com/oWLWg8i4gn Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link