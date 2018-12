Niet meer welkom in Engeland, maar wel eigenaar van twee topadressen in Londen (naast ook Frans kasteel, Caraïbische feestlocatie en Colorado skiranch): waar hangt Abramovich nu uit? Hans Op de Beeck

04 december 2018

07u30 0 Premier League Wie heeft Roman Abramovich (52) nog gezien? Op Stamford Bridge alvast niet meer. De Chelsea-eigenaar mocht dit jaar Engeland niet meer in, waarna hij emigreerde naar Israël. Daar plant hij in Tel Aviv een hotel uit zijn vastgoedportefeuille uit te breiden tot zijn woonst. De Rus met een geschat vermogen van meer dan tien miljard euro had z’n nieuwe vaste verblijfplaats alvast voor het uitkiezen. Een overzicht van het rijk van Roman hieronder.

De voorbij vijftien jaar hopte Abramovich vooral tussen Rusland en Engeland, maar de laatste keer dat ze de oligarch nog gezien hebben op Stamford Bridge, was ergens in april. Zelfs de gewonnen FA Cup-finale tegen Manchester United liet de Rus aan zich voorbijgaan. De reden? Het visum van ‘King Roman’ is niet vernieuwd na geopolitieke spanningen tussen Rusland en het Verenigd Koninkrijk. De Britten beschuldigen Moskou er van iets te maken te hebben met de mysterieuze aanslag op Sergej Skripal, een ex-agent van de Russische militaire inlichtingendienst GRU. En dat heeft zo zijn gevolgen voor Chelsea: de geplande renovatie van Stamford Bridge voor meer dan één miljard, vorig jaar nog met veel bombarie aangekondigd, staat op on hold.

Abamovich was de op twaalf na rijkste inwoner in het Verenigd Koninkrijk. Zijn vermogen bouwde hij op dankzij de aankoop van een belang in de oliemaatschappij Sibneft. Die werd na de privatisering veel meer waard, waardoor Abramovich gouden zaken deed maar ook haast constant te maken krijgt met kritiek op de oorsprong van zijn fortuin. Hieronder zijn vastgoed.

Kensington Palace Gardens - 140 miljoen euro

Abramovich kocht het herenhuis met vijftien slaapkamers, gelegen in de zogenaamde ‘laan der miljardairs’ van Kensington Palace Gardens, voor net iets meer dan 100 miljoen euro in 2009. Met een huidige geschatte waarde van 140 miljoen euro, geen slechte investering. Al is dat ook omdat de oligarch in 2016 de goedkeuring kreeg om er uitbreidingswerken te laten uitvoeren. Naar verluidt lag het ondergrondse zwembad er volgens de architecten immers “miserabel” bij. Ook het buitenterras en de eetplaats zou een upgrade gekregen hebben. Tycoons als Laksmi Mittal en Wang Jianlin hebben ook hun optrekje in een van de meest gegeerde en beveiligde residentiële straten ter wereld, inclusief gewapende politie en veiligheidscamera’s. Gelegen achter Kensington Palace, waar William en Kate wonen. In het verleden huisde de Russische ambassade er, nu is het perfect voor ‘King Roman’.

Chelsea Waterfront - 33,6 miljoen euro

Net als met zijn woonst in Kensington Palace Gardens, is het nog onduidelijk wat Abramovich met dit magnifieke appartement zal aanvangen als hij Groot-Brittannië niet meer blijvend binnen mag. Vorig jaar besloot Abramovich zich de grootste en mooiste plek binnen deze nieuwkomer in de Londense skyline toe te wijzen en betaalde hij 33,6 miljoen euro voor een penthouse van drie verdiepingen in de toren van Chelsea Waterfront. Die wordt pas in 2021 volledig opgeleverd. Voor het kleinste appartement betaal je nog 2,2 miljoen euro. Een ondergrondse parkeerplaats? 95.000 euro. Jaarlijks. De Rus ging voor de 35ste tot de 37ste verdieping, met raampartijen van de vloer tot het plafond die garant staan voor een 360 graden-uitzicht over de stad. Zo kan hij zowel de Thames als Stamford Bridge, het stadion van Chelsea, bewonderen.

Château de la Croe - 95 miljoen euro

Deze afgelegen villa op Antibes aan de Côte d’Azur tussen Nice en Cannes was ooit het zomerverblijf van de hertog van Windsor, Edward VIII, toen hij afstand deed van de troon om te trouwen met de gescheiden Amerikaanse Wallis Simpson. In 1948 hielden Winston en Clementine Churchill er hun veertigste huwelijksverjaardag, samen met de Windsors. Gekocht door Abramovich in 2001, waarna hij er door de jaren heen voor 200 miljoen euro aan renovatiewerken heeft laten uitvoeren. Een zwembad op het dak, een gym- en cinemazaal in de kelder. Een ecologische vijver die gevoed wordt door een waterval en omgeven door waterlelies. Momenteel 95 miljoen euro waard. Roman kreeg het wel even aan de stok met de Franse belastingdienst toen hij het Château onderwaardeerde, waarna hij voor de jaren 2006 en 2007 een extra 1,3 miljoen euro neertelde.

Colorado skiranch - 20 miljoen euro

In 2003 probeerde Abramovich het hele skidorp te kopen, maar dat stuitte op net iets te veel verzet van de plaatselijke bewoners. Maar Roman is hardnekkig en in 2008 kreeg hij toch deels zijn zin, met de aankoop van het 200 are grote en ecovriendelijke landgoed ‘Wildcat Ridge’ in de buurt van Aspen, dé place to be voor de Hollywood-ster die op de skilatten wil staan. Op een hoogte van 2.700 meter overziet de Rus er het Rocky-gebergte vanuit een van de elf slaapkampers of twaalf badkamers. ‘Slechts’ 20 miljoen euro, maar Abramovich nam er meteen een wat verder op de weg gelegen skivertrek van 6,2 miljoen euro bij. Kwestie van de latten veilig te kunnen wegbergen als hij gedaan heeft met skiën.

De ranch wordt aangedreven zonder fossiele brandstoffen, maar via een ondergrondse waterput en generator, zodat onder andere het zwembad in de winter voldoende warm is en in de zomer voldoende koud. Al had hij ook daar eerder dit jaar een klein probleem, toen hij een rekening van 437.000 euro kreeg omdat hij een vezelkabel had doorgeknipt. Waarop hij zijn telecomprovider vervolgde: die hadden een deel van een bos verwoest louter om Abramovich een betere ontvangst in zijn ranch in Colorado te bezorgen. Uiteindelijk werd hij niet verantwoordelijk gesteld.

Landgoed op Saint-Barthélemy - 60 miljoen euro

Deze eigendom, bekend als de ‘Gouverneur Bay Estate’, is gelegen in een dicht woud en met toegang tot een privéstrand aan de kristalblauwe Caraïbische Zee. 70 are groot en ooit in handen van David Rockerfeller. Ontworpen in de vorm van een dorp in Bali, met vier bungalows en 9 badkamers. Kwestie van de nodige gasten te kunnen ontvangen. En feestjes geeft Abramovich er ook, naar verluidt vooral in zijn jonge(re) jaren. Zowel Beyonce als de Black Eyed Peas hebben er al opgetreden in de zogenaamde ‘Lizard Lounge’. Op de gastenlijst toen in 2010: Orlando Bloom, Jay-Z, Kanye West en Lindsay Lohan. De hoofdsuite heeft uitzicht op de baai en komt met een privé-zwembad, naast de twee andere zwembaden. Ook die zijn echter de moeite om pootje te baden, want met bar, volledig uitgerust barbecue-vertrek, buitencinema en twee tennisvelden.

Tel Aviv Hotel - 19 miljoen euro

Gekocht in 2015. Omwille van zijn visa-problemen, is Abramovich van plan het trendy hotel dubbel zo groot te maken om dat tot een geweldige grote woning voor zichzelf uit te bouwen. De Rus kocht het vorig jaar van Yaron Varsano, zakenman en partner van ‘Wonder Woman’-ster Gal Gadot. Hij heeft ook plannen om een verdieping bij te bouwen op het gebouw uit de 19de eeuw, net als een binnentuin en een ondergrondse parking.

Verblijfplaats in Moskou - waarde onbekend

Weinig is er geweten over de villa van Abramovich in Rusland, waar zelfs geen foto’s van circuleren. Zowel de plaats, grootte als waarde zijn onbekend. Naast zijn hoofdwoning zou Abramovich in Rusland nog over drie residenties beschikken.

Rijhuizen in New York City - waarde onbekend

Een beetje ingewikkeld, dit: Abramovich was van plan om van de drie rijhuizen (nummer 11, 13 en 15 in de Upper East Side) het grootste privé-vertrek in Manhattan van te maken. Daarna kocht hij ook de nummer 9, waardoor hij er in totaal 84 miljoen euro voor neertelde. Tot hij in september de vier huizen verkocht aan zijn ex-vrouw (z’n derde) en model Dasha Zhukova voor 80 miljoen euro. Zij heeft ook de plannen van Abramovich overgenomen en de werken om er één grote woonst van te maken, zijn in oktober gestart. Goed voor in totaal bijna 3.000 vierkante meter: vijf slaapkamers, twaalf badkamers, binnen- en buitenzwembaden, een sauna, twee liften, een wijnkelder en een dakterras. Twee blokken verder zou Abramovich nog een rijhuis, dat hij toen ook gekocht had, voor zich houden.

Fyning Hill landgoed - 20 miljoen euro

Nog een gewezen eigendom van Abramovich dat de miljonair verloor aan een ex-vrouw. De enorme villa op het platteland in Petersfield, West Sussex, is 425 are groot, heeft acht slaapkamers en maakte deel uit van het compromis waarmee de Rus van zijn tweede vrouw scheidde, Irina Maladina. De gewezen stewardess mocht toen 173 miljoen euro op de bankrekening bijschrijven. Met Maladina heeft Roman vijf kinderen, met Zhukova twee.

Lowndes Square - 78 miljoen euro

Voor hij verhuisde naar Kensington Palace Gardens in hartje Londen, trachtte Abramovich een megavertrek te bouwen even wat verderop in Belgravia. Nadat hij tien jaar geleden negen flats in twee aanpalende gebouwen kocht, had hij het plan opgevat om die samen te voegen tot één woonst over zeven verdiepingen met alles erop en eraan. Abramovich had een verbouwingsvergunning verkregen, om dat idee uiteindelijk toch maar te laten varen. Hij heeft het dan maar op de markt gezet voor 78 miljoen euro, al moeten de koper daar ook nog eens 17 miljoen euro aan renovatiewerken bijtellen.

Jachten, vliegtuigen, wagens en kunst

Naast al dat vastgoed staat Abramovich ook bekend voor zijn liefde voor luxejachten. Hij heeft er momenteel vijf, de zogenaamde ‘Abramovich Navy’, waarvan de 168,5 meter lange Eclipse de grootste en een van de duurste (1,1 miljard euro) ter wereld is. Hij heeft ook ‘New Holland Island’ in zijn bezit, een gewezen militaire basis in Sint-Petersburg waarvan hij kan opstijgen met zijn privéjets (hij heeft er drie: een Boeing 767-33A/ER, een Airbus A340-313X en een Airbus A340) of één van zijn drie helikopters. De oligarch mag zich ook de trotse eigenaar noemen van een ongelofelijk luxueus wagenpark, waaronder de nodige Porsches, Mercedessen, Rolls Royces, Ferrari’s, een Maserati Corsa, Buggati Veyron en Maybach 62 limousine. Van zijn kunstcollectie is niet veel geweten, maar er wordt algemeen aangenomen dat hij in de top tien onder verzamelaars huist, met onder andere werken van Francis Bacon en Pablo Picasso in zijn bezit.

Meer over Roman Abramovich