Niemand doet dit seizoen voorlopig beter: Salah scoort 4 keer in 5-0 zege Liverpool en laat topspitsen achter zich Hans Op de Beeck

17 maart 2018

21u18 0 Premier League Mohamed Salah beleeft voorlopig het seizoen uit zijn dromen. De Egyptische sneltrein trof maar liefst vier keer raak in de 5-0 zege van Liverpool tegen het arme Watford. Salah neemt stilaan optie op de Golden Boot - de titel van Engelse topschutter, nu hij vier goals meer heeft dan Harry Kane, die minstens een maand in de lappenmand ligt. Zelfs in de Europese topcompetities doet niemand beter.

Mo Salah did the Watford defenders dirty, what a way to score a Hat-Trick 😭 #LIVWAT pic.twitter.com/nZ1Yt6ngKN hiibeekay(@ Hiibeekay2) link

Na vier minuten had Salah al een eerste keer toegeslagen en vlak voor de pauze verdubbelde hij de score. Snel in de tweede helft had hij bovendien ook de assist in huis voor de knappe goal van Firmino. De Braziliaan werkte binnen met een hakje. En de Salah-party ging gewoon verder. Met een geweldige actie (zie hierboven) was hij goed voor zijn eerste hattrick voor de Reds, waarna hij vijf minuten voor tijd zijn van dichtbij een rebound hoog tegen de netten jaste. Een wat naïef Watford liet zich makkelijk naar de slachtbank leiden. Alleen bij 3-0 had de middenmoter pech met een vrije trap van Pereyra tegen de deklat.

Met 10 assists en 28 goals in de Premier League heeft Salah vier goals meer dan Harry Kane, die zich de voorbije twee seizoenen tot topschutter kroonde maar nu gekwetst is aan de enkel. Aguero volgt met 21 stuks. 28 doelpunten, dat zijn er twee meer dan De Bruyne, Hazard en Sanchez er samen hebben. In alle competities telt Salah 36 goals. Liverpool plaatste zich ten koste van Porto voor de kwartfinales van de Champions League, waarin een Engelse clash met Manchester City wacht. Straffe cijfers voor Salah, die niet eens diep in de spits staat.

Dankzij de makkelijke zege springt Liverpool opnieuw over Tottenham naar plaats drie. De Liverpudlians hebben twee punten meer dan de Spurs, die vandaag voor de FA Cup in actie kwamen op Swansea (0-3). Zeker met deze Salah is een top vier-stek voor de Reds een zekerheid. Zijn trainer, Jürgen Klopp: "Salah houdt ervan om te scoren. Een fantastische kerel." En over de vergelijking met Lionel Messi die ze over het Kanaal stilaan maken, nog Klopp: "Hij is op zijn weg."