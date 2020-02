Net sluit zich rond sjoemelend Man City: spelen De Bruyne & co ook punten kwijt in Premier League? Puntenaftrek mogelijke straf Redactie

16 februari 2020

14u54

Bron: AD.nl 0 Premier League Een lichte schok ging er vrijdag door de voetbalwereld nadat de UEFA besloot Manchester City voor twee jaar uit te sluiten van Champions League-voetbal. Het overtreden van de regels omtrent Financial Fair Play lijkt de Engelse topclub nu ook in de Premier League duur komen te staan. Een puntenaftrek wordt genoemd als mogelijke straf.

Dat meldt The Guardian. De Premier League werkt aan een onafhankelijk onderzoek naar het sjoemelen met de sponsorinkomsten van de club tussen 2012 en 2016. Het competitiebestuur noch ManCity wil inhoudelijk op de zaak ingaan, maar Richard Masters, voorzitter van de Premier League, bevestigt tegenover The Guardian wel dat de zaak nauwkeurig wordt onderzocht.



City kreeg vrijdag een zware straf opgelegd van de UEFA: twee jaar geen Champions League-voetbal én een boete van 30 miljoen euro. De club liet meteen weten bij het internationaal sporttribunaal CAS in beroep te gaan tegen de uitspraak. Pas als het CAS uitspraak heeft gedaan gaat de straf (eventueel) in werking.



Met die straf alleen neemt de Premier League geen genoegen. De Britse voetbalcompetitie hanteert sinds twee jaar andere regels omtrent financiële fair play, en startte een onderzoek na aanleiding van een artikel in het Duitse Der Spiegel. Daarin werden gelekte emails van City-officials gepubliceerd die het schenden van financiële regels bij het aangeven van sponsorinkomsten aan het licht brachten. Zo zou eigenaar Sheikh Mansour een groot deel van de sponsorinkomsten via vliegtuigmaatschappij Etihad zelf hebben betaald. Dat is tegen de financiële regels van de Premier League, die voorschrijven dat een eigenaar maar een beperkt bedrag in de voetbalclub mag steken.



Volgens The Guardian hebben commissies van de Premier League al gediscussieerd over mogelijke straffen. Zelfs een puntenstraf wordt genoemd als mogelijke sanctie.