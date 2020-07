Negen arrestaties bij verboden kampioenenfeest Liverpool ABD

23 juli 2020

16u32

Bron: Belga 0 Premier League De politie heeft woensdagavond negen mensen opgepakt rond Anfield Road, waar Liverpool op dat moment De politie heeft woensdagavond negen mensen opgepakt rond Anfield Road, waar Liverpool op dat moment het kampioenschap in de Premier League vierde. Hoewel de politie en enkele vooraanstaande leden van Liverpool de fans hadden opgeroepen om toch vooral thuis te blijven en de coronamaatregelen in acht te nemen, kwamen toch zo'n 3.000 supporters naar Anfield.

Buiten de gesloten hekken van het stadion vierden ze daar dat hun club voor het eerst in dertig jaar kampioen van Engeland was geworden. "Hoewel het aantal mensen dat bijeen kwam nog aanzienlijk hoger had kunnen zijn, is het toch teleurstellend dat deze mensen niet luisterden naar de verzoeken van ons, van de club en van de gemeente", zei Natalie Perischine namens Merseyside Police.

Het feest buiten de poorten van Anfield werd gedoogd. De politie pakte wel negen fans op vanwege mishandeling, openbare dronkenschap en rijden onder invloed.

"We zijn de fans die thuis zijn gebleven en op tv de festiviteiten volgden heel dankbaar", aldus Perischine. Toen Liverpool eind vorige maand officieel kampioen werd omdat concurrent Manchester City punten verspeelde, gingen ook al duizenden fans van de Reds de straat op. De politie pakte toen twintig mensen op.

