Napoli-verdediger Koulibaly kan naar Man City voor 80 miljoen, geen percentage op doorverkoop voor RC Genk KDZ/ABD

26 juni 2020

14u45 0 Premier League Kalidou Koulibaly (29) mag zich opmaken voor een toptransfer. De Senegalese verdediger van Napoli staat in de belangstelling van Manchester City. Prijskaartje: zo’n 80 miljoen euro. Ex-club Racing Genk vangt bij een transfer geen percentage op de doorverkoop.

Al maanden gonst het van de geruchten over een transfer van Koulibaly, een van ‘s werelds beste centrale verdedigers, naar de Premier League. Maar nu zit het er ook echt aan te komen. De sterkhouder van de Napolitaanse defensie kan naar Manchester City, ploeg van Rode Duivel Kevin De Bruyne.

De Citizens weten wat hij moet kosten. Napoli wil 80 miljoen euro voor de ex-speler van Racing Genk om zijn boekhouding in evenwicht te houden.

Koulibaly arriveerde in 2012 in Limburg voor 1,3 miljoen euro van Metz. Twee jaar en 92 wedstrijden later verkocht Genk hem voor bijna 8 miljoen euro aan Napoli. Intussen is hij het tienvoud waard. Belangrijk: bij de verkoop van Koulibaly aan Napoli dwong Genk geen percentage op de doorverkoop af. Het zal dus geen bedrag ontvangen voor de nakende toptransfer.