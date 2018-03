Na Eden Hazard, nu Jan Vertonghen: Rode Duivel krijgt het aan de stok met ballenjongen Mike De Beck

11 maart 2018

21u26 0

Het incident tussen Eden Hazard en een ballenjongen van Swansea City uit 2013 herinnert u zich ongetwijfeld nog. Vandaag kreeg Jan Vertonghen het heel even aan de stok met een treuzelende knaap langs de zijlijn. Bournemouth was tegen Tottenham al vroeg op voorsprong gekomen en de Belgische verdediger wilde dan ook vaart maken. Een ballenjongen besliste daar anders over en gaf de bal niet meteen aan Vertonghen. De Rode Duivel bleef echter kalm en na een ingreep van de scheidsrechter en een tussenkomst van een steward (die de ballenjongen even de les kwam spellen) ging het spel gewoon weer verder. Zonder al te grote incidenten dus. Na doelpunten van Dele Alli, Son (2 keer) en Aurier wonnen de Spurs uiteindelijk nog met 1-4.