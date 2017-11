Na amper 9 minuten eerste treffer en absolute held (én boeman) met titelgoal in slotseconden: het doelpuntenrecord van Agüero bij City in cijfers en beeld Glenn Van Snick

Sergio Agüero schoot zich gisteravond de geschiedenisboeken in. De 2-3 op het veld van Napoli was zijn 178ste doelpunt in loondienst van Manchester City. Een record, in de jaren 1920-1930 lukte ene Eric Brook immers een goaltje minder. Zijn eerste treffer, de mooiste pareltjes én tal van felicitaties voor ' Kun Agüero' op een rijtje.

Na een vlijmscherpe counter plaats Sergio Agüero de bal koeltjes voorbij Pepe Reina. Doelpunt nummer 178 is een feit, de Argentijn had er slechts 264 matchen bij de 'The Citizens' voor nodig. "Ik ben enorm blij", reageerde de kersverse recordhouder meteen na de wedstrijd, terwijl hij zich even later ook op Twitter liet horen. "Blij en opgewonden over deze prestatie. Bedankt aan Manchester City, mijn ploegmakkers en de fans. Laten we nu nog meer bereiken", maakte Agüero wereldkundig.

15 augustus 2011: 22u23

Agüero, voor een slordige 36 miljoen euro overgenomen van Atlético Madrid, staat tegen Swansea City amper 9 minuten op het plein wanneer hij het Etihad Stadium doet opveren. Richards vindt de toen 23-jarige invaller aan de tweede paal, die eenvoudig zijn eerste treffer voor Manchester City binnenschuift. In de blessuretijd jast hij meteen ook zijn tweede tegen de netten. 2.270 dagen later - oftewel 263 matchen in het plunje van de Engelse topclub - staan er 176 doelpunten extra op de teller. Met 33 goals in 45 wedstrijden was vorig seizoen z'n meest succesvolle.

Agüero bij City

• 2011-12: 48 matchen, 30 goals

• 2012-13: 40 matchen, 17 goals

• 2013-14: 34 matchen, 28 goals

• 2014-15: 42 matchen, 32 goals

• 2015-16: 44 matchen, 29 goals

• 2016-17: 45 matchen, 33 goals

• 2017-18: 11 matchen, 9 goals

Agüero in beelden

178 doelpunten in totaal, dan kan het niet anders dan dat Agüero tekende voor enkele pareltjes én levensbelangrijke treffers. Zo weet Agüero op 3 februari 2013 vanuit een haast onmogelijke hoek het leer toch nog in doel te stiften. Net als gisteren was doelman Pepe Reina - toen onder de lat bij Liverpool - het slachtoffer van dienst.

In datzelfde seizoen tekende Agüero misschien wel voor zijn mooiste pot ooit. En dat net tegen de grote stadsrivaal. Op z'n Messi's dribbelde de Argentijn de hele verdediging aan flarden waarna hij de bal heerlijk voorbij Edwin van der Sar hoog in doel knalde.

Maar de belangrijkste treffer is ongetwijfeld zijn pot tegen Queens Park Rangers op de laatste speeldag van het seizoen 2013-2014. De goaltjesdief treft in minuut 94 raak en bezorgt City op de valreep de titel. Het Etihad Stadium ontploft. Op Old Trafford wordt het muisstil. Tot de treffer van de Argentijn had Manchester United immers de titel in handen.

Het nummer 10 is ook de man van dé perfecte plaatsbal. Denk maar aan zijn magnifieke treffer tegen - alweer Liverpool - in het seizoen 2014-2015. Die krul richting de verste hoek, precies wat we gisteravond ook in Napels te zien kregen.

Nog een laatste om af te sluiten, want ook in de combinatie staat Agüero meer dan zijn mannetje. Of wat dacht u van dit knappe samenspel tussen de Argentijn en Yaya Touré, waarna de spits doelman Begović kansloos laat?

Felicitaties voor Agüero

