Na 517 dagen zonder, kondigt Spurs plots twéé transfers aan, waaronder recordman Ndombele voor 70 miljoen ODBS

02 juli 2019

20u44 0 Premier League Anderhalf jaar lang was het wachten op een inkomende transfer. Tot de Spurs vandaag plots niet één maar twee nieuwe namen aankondigen. Waaronder bovendien een echte toptransfer: Tanguy Ndombele, een 22-jarige Franse middenvelder, komt over van Lyon voor maar liefst 60 miljoen euro plus 10 miljoen aan mogelijke bonussen. Een recorddeal voor de recente Champions League-finalist. Ook voor de talentvolle flankspeler Jack Clarke (18) tast voorzitter Levy stevig in de buidel. 11 miljoen euro voor Leeds, om hem nog een jaartje te laten rijpen in The Championship.

De fans van Tottenham halen opgelucht adem. Eindelijk verse krachten, nadat Champions League-held Lucas Moura lang de laatste aanwinst was toen hij op 31 januari 2018 overkwam van PSG voor 26 miljoen euro. Vooral omdat de transfer van Ndombele, die tekende voor zes jaar, de continuïteit van Tottenham als topclub bevestigt. Geen ‘Deadline Day’-onderhandelingen, wel het resultaat van een visie op lange termijn. Al lang voor de Spurs de voorbije winter Moussa Dembélé naar China lieten vertrekken, hadden ze Ndombele op het oog als de man die de nieuwe leider op het middenveld moest worden. Lovende scoutingsrapporten begin 2018 deed Tottenham beslissen de bank te breken voor de dynamieke en dribbelsterke Fransman. Krachtpatser met techniek.

En Ndombele had ook oren naar de Spurs, ondanks dat ook Juventus, Man City en Man United geïnteresseerd waren. Omdat Tottenham voor het vierde opeenvolgende jaar een Champions League-ticket bemachtigde. Omdat hij graag onder de vleugels van Pochettino terechtkwam. De Argentijn, die erom bekend staat graag met jong talent te werken en haast steevast het beste uit zijn spelers haalt, had op het einde van het seizoen een gesprek met de international wat hem helemaal over de streep trok. Een rondleiding in het gloednieuwe Tottenham Stadium en in het al even hypermoderne trainingscentrum in Enfield, deed de rest.

Waarna de onderhandelingen opgestart werden met Lyon en diens eigenzinnige voorzitter Aulas. Die had zich al even neergelegd bij een vertrek van zijn goudhaantje en een prijs van 75 miljoen op zijn hoofd geplakt. Spurs startte op met 50 miljoen, ergens tussenin hebben beide clubs zich nu gevonden. Een pak meer dan de 47 miljoen die Tottenham aan Ajax betaalde voor Davinson Sanchez, de vorige recordtransfer. Het is Tottenham duidelijk menens om van de finale in de Champions League geen toevalstreffer te maken.

Ndombele maakte, na zijn opleiding te hebben voltooid bij Guingamp en Amiens, in augustus 2017 de overstap naar l’OL. In Lyon ontpopte hij zich meteen tot een sterkhouder. De box to box-speler kwam de voorbije twee seizoenen tot 96 officiële duels, waarin hij vier keer scoorde en zestien assists gaf. Ndombele maakte in oktober vorig jaar ook zijn debuut bij ‘Les Bleus’ tijdens de oefeninterland tegen IJsland (2-2). Intussen heeft hij al zes caps bij de wereldkampioen op de teller staan.

Jack Clarke nummer twee

Naast Ndombele kondigde Tottenham ook Jack Clarke aan. Een polyvalente (flank)aanvaller die gekocht werd bij Leeds, waarnaar hij meteen teruggestuurd wordt. In een poging om met het Leeds van Bielsa, landgenoot van Pochettino, nu wel de promotie naar de Premier League af te dwingen. Ook voor de youngster betaalde Tottenham een prijs de inflatie van de transfermarkt indachtig: 11 miljoen euro voor een 18-jarige die louter in de Championship flarden van klasse liet zien. Hij tekende een contract tot 2023 bij de ‘Lillywhites’.