Na 293 dagen zonder PL-goal weet Benteke weer hoe het voelt om te scoren Redactie

08 februari 2020

15u12 0

Dat moet deugd hebben gedaan. Na 293 dagen vond Christian Benteke nog eens de weg naar de netten in de Premier Leagie. In het uitduel tegen Everton kreeg de Rode Duivel nog eens een basisplaats, hij tekende voor de 1-1. Wilfried Zaha speelde hem goed vrij, vanuit een ietwat scherpe hoek schoot hij door de benen van doelman Pickford. Benteke stond zeventien Premier League-wedstrijden - in totaal zo’n 775 speelminuten - droog. Zijn laatste goal dateerde al van 21 april 2019, tegen Arsenal.