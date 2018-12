Na 252 dagen is het ook op Old Trafford nog eens prijs voor Lukaku, Rode Duivel scoort in ruime thuiszege DMM

08 december 2018

17u52 5 Manchester United MUN MUN 4 einde 1 FUL FUL Fulham Premier League 252 dagen. Zolang was het geleden dat Romelu Lukaku nog eens de netten kon doen trillen op Old Trafford. Vanmiddag was het tegen het Fulham van Denis Odoi eindelijk prijs voor de Rode Duivel. United won de partij met overtuigende 4-1-cijfers.

Een kind had United niet aan Fulham. De hekkensluiter begon verdedigend op Old Trafford, maar keek na 20 minuten al tegen een 2-0-achterstand aan. Young zette Odoi te kijk met een bruggetje om vervolgens enig mooi in de bovenhoek te besluiten. Even later zorgde Mata voor de dubbele voorsprong. De schaapjes van Mourinho en co lagen dus al vroeg op het droge. Zeker toen Lukaku net voor rust voor 3-0 zorgde. De Rode Duivel had zijn eerste van het seizoen op Old Trafford maar binnen te tikken op aangeven van Mata. Een zucht van opluchting voor de spits en de coach, al hadden mindere goden de goal ook wel gemaakt.

.@RomeluLukaku9 doet na 252 dagen de netten nog eens trillen op Old Trafford! ⚽🎉 pic.twitter.com/Klk6LAkLGB Play Sports(@ playsports) link

In de tweede helft restte United enkel nog de zege. Lukaku stond tot twee keer toe aan het kanon in de eerste vijf minuten, maar scoren lukte niet. Ook Fulham wou nog iets bewijzen. Kamara werd onderuit gehaal door Herrera. De Spanjaard tackelde de bal, maar de ref was onverbiddelijk. De Gea werd met een kluitje in het riet gestuurd: 3-1. De eerredder, want twee minuten later liet Anguissa zijn ploeg in de steek na een worstelgreep met Rashford. Die laatste zette tien minuten voor tijd de eindstand op het bord met een kogel in de korte hoek. Klus geklaard voor United. Al zal Lukaku ongetwijfeld zijn eerste goal in 8 maanden tijd op Old Trafford willen onthouden...

Aj aj, beentjes toe Dennis Odoi! 🤦‍♂😳 pic.twitter.com/DyYs96v8uD Play Sports(@ playsports) link