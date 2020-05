Na 2,5 maanden eindelijk weer op het veld: Kevin De Bruyne en City trainen opnieuw, vanaf donderdag mogelijk mét contact KTH

25 mei 2020

09u15 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Premier League De beste speler van de Premier League traint weer. Net als zijn ploegmaats. Met het oog op de hervatting van de Engelse competitie, ten vroegste midden-juni, stond Kevin De Bruyne (29) zaterdag voor het eerst in tweeënhalve maand op een trainingsveld.

Pep Guardiola, die zijn moeder verloor aan het coronavirus, keek toe met het masker. Voorlopig zijn enkel individuele sessies toegestaan. Later deze week beslist de Premier League over de volgende fase: trainen in een groep. Bij nieuwe coronatests van alle PL-spelers zaten opnieuw twee positieve gevallen - eentje bij Bournemouth.

De Britse regering heeft maandag het licht op groen gezet voor ‘fase 2' in de hervatting van sportcompetities. Dat wil zeggen dat trainingen met contact weer mogelijk zijn. Alleen moeten de clubs donderdag nog stemmen of ze die richtlijn zullen aannemen. Sowieso zal er ookk dan nog weinig écht contact zijn tussen de spelers.

“Deze nieuwe richtlijn vormt de laatste fase van een zorgvuldige terugkeer naar training voor topsporters”, vertelde Sportminister Nigel Huddleston. “Het is de bedoeling om het risico op blessures zo klein mogelijk te houden en tezelfdertijd de gezondheid van alle betrokken personen te beschermen.”

Lees ook:

Zo moeten Kevin De Bruyne en co binnenkort trainen: niet carpoolen, niet spuwen, niet douchen...