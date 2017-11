MULTILIVE PREMIER LEAGUE: United haalt fors uit tegen Kabasele, Kane zorgt voor spannend slot in Leicester MH

21u45 0 AFP Premier League De Premier League is toe aan speeldag veertien en vandaag komen er al tal van Rode Duivels in actie. Alle ontwikkelingen kan u bij ons alvast LIVE volgen!



83' Leicester - Tottenham: 2-1

Tottenham blijft de forcing voeren en Llorente had hier altijd voor 2-2 moeten zorgen. Aurier heeft een gemeten voorzet in huis, maar de Spaanse targetman tikt het leer van dichtbij over. Wat een kans.

79' GOAL! Leicester - Tottenham: 2-1

We krijgen dan toch nog een spannend slot. Invaller Lamela, voor het eerst sinds oktober 2016 nog eens in de selectie, stuurt Kane het straatje in. De goaltjesdief van de Spurs twijfelt niet en fusilleert Gomez met een loeier in het dak van het doel.

74' Leicester - Tottenham: 2-0

Het laatste kwartier had nog spannend kunnen worden, maar Eriksen laat dé kans op de aansluitingstreffer liggen. De Deense spelmaker trapt van binnen de zestien naast. Hier zat meer in.

68' Leicester - Tottenham: 2-0

Pochettino gooit met Llorente een nieuwe troef op tafel. De boomlange Spanjaard komt Dembélé aflossen en moet voorin voor de nodige stootkracht zorgen.

65' Leicester - Tottenham: 2-0

De minuten verstrijken en Tottenham vindt maar geen antwoord op de goede organisatie van Leicester-coach Claude Puel. De bezoekers hebben nog ruim 25 minuten om een vierde seizoensnederlaag te vermijden.

45' Watford - Manchester United: 0-3

Ook in het Vicarage Road Stadium rolt de bal opnieuw. Zorgt Watford alsnog voor een sensationele ommekeer tegen een bijzonder efficiënt Manchester United?

56' Leicester - Tottenham: 2-0

Wie slaat de vlam weer in de pan voor de Spurs? Een doelpunt van de bezoekers zou deze match alvast nieuw leven inblazen. Tottenham creëert nu lichte druk, maar Leicester blijft relatief makkelijk overeind.

50' Leicester - Tottenham: 2-0

Weinig beterschap voor de Spurs in de openingsfase na de pauze. Aan de meegereisde fans zal het echter niet liggen vanavond. "Oh when the Spurs go marching in", weergalmt door het King Power Stadium.

Ruststanden matchen 21u:

Watford - Manchester United: 0-3

West Bromwich Albion - Newcastle: 1-0

44' Watford - Manchester United: 0-3

Daar is ie bijna, Lukaku. Onze landgenoot draait zich prima vrij en knalt vervolgens met rechts binnen het bereik van Gomez. In de herneming stuit ook Lingard op de ervaren Braziliaanse doelman. Het blijft 0-3

40' Watford - Manchester United: 0-3

De verslagenheid is groot bij Watford, dat nauwelijks nog iets klaar krijgt. Nochtans was de start van de thuisploeg niet onaardig, maar na de openingsgoal van Young zakte Watford als een pudding in mekaar. Ontbindt ook Lukaku zijn duivels nog?

Ruststanden matchen 20u45

Leicester - Tottenham: 2-0

Brighton & Hove Albion - Crystal Palace: 0-0

45' GOAL! Leicester - Tottenham: 2-0

Tottenham zit in nauwe schoentjes. Op slag van rust verdubbelt Mahrez de voorsprong van The Foxes met een rake knal.

32' GOAL! Watford - Manchester United: 0-3

En dan staat het 0-3. Lukaku zorgt voor de assist van het derde doelpunt, Martial werkt oog in oog met Gomez koeltjes af. Deze match lijkt iets voorbij het halfuur al in een beslissende plooi te liggen.

24' GOAL! Watford - Manchester United: 0-2

Zo snel kan het gaan. Watford leek de zaakjes onder controle te hebben, maar kijkt op korte tijd tegen een dubbele achterstand aan. Young schildert, nota bene tegen zijn ex-club, een vrijschop enig mooi in het hoekje en tekent voor zijn tweede van de avond.

22' Watford - Manchester United: 0-1

Opvallend: Watford heeft maar liefst 61% balbezit in het eerste kwart van de wedstrijd. Veel doen The Hornets tot dusver echter niet in balbezit.

18' GOAL! Watford - Manchester United: 0-1

Vanuit het niets klimmen de bezoekers op voorsprong. Young vindt het kleinste gaatje in de korte hoek en verschalkt doelman Gomez met een harde knal. Efficiëntie.

15' Watford - Manchester United: 0-0

De start van de Mancunians is niet om over naar huis te schrijven. Dat ziet ook Mourinho, die langs de zijlijn moet bijsturen. United lijdt te vaak balverlies.

10' Watford - Manchester United: 0-0

Wachten op doelgevaar vooralsnog in het Vicarage Road Stadium, waar we Fellaini vanavond dus niét in actie zullen zien. Coach Mourinho bevestigde dat de Rode Duivel kampt met een blessure. Ook de kraker op het veld van Arsenal van komende zaterdag komt voor Big Fella in het gedrang.

16' Tottenham - Leicester: 1-0

Ei zo na staan de bordjes alweer in evenwicht. Schmeichel moet vol aan de bak om Sissoko van de gelijkmaker te houden.

1' Ook duel tussen Kabasele en Lukaku op gang gefloten

13' GOAL! Leicester - Tottenham 1-0

Leicester ziet zijn uitstekende start beloond met een doelpunt. Albrighton loodst Vardy met een hoge bal de diepte in en de sluipschutter lobt Lloris in één tijd. Heerlijke goal. Nummer 49 in de Premier League voor de 30-jarige Vardy in loondienst van The Foxes. Niemand doet beter.

8' Leicester prima van start, Rose keert voor de lijn

Het zijn The Foxes zowaar die trachten het heft in handen te nemen in de openingsfase. Een kopslag van kapitein Morgan wordt voor de lijn gekeerd door Sanchez. De enthousiaste thuisaanhang laat zich horen.

4' Eerste schot tussen de palen

Het is Ndidi, ex-Genk, die voor het eerste schot tussen de palen tekent in Leicester. Lloris moet plat op de schuiver van de energieke middenvelder.

1' Wedstrijden afgetrapt

De Spurs-Belgen zijn er op het veld van Leicester inmiddels aan begonnen. Ook in het Falmer Stadium van Brighton & Hove Albion, waar Benteke op bezoek is, rolt de bal. Op de aftrap van Watford - Manchester United is het nog een kwartiertje wachten.

Eerste basisstek voor Benteke in twee maanden

Christian Benteke verschijnt voor het eerst sinds twee maanden nog eens aan de aftrap na blessureleed. Hekkensluiter Crystal Palace zal de doelpunten van onze Rode Duivel alvast goed kunnen gebruiken in de strijd om het behoud. In het Vicarage Road Stadium van Watford is het dan weer uitkijken naar het duel tussen Christian Kabasele en Romelu Lukaku. Die laatste kreeg gisteren nog verrassend genoeg géén schorsing opgelegd na natrappen aan het adres van Brightonspeler Bong. Marouane Fellaini zit niet in de selectie van José Mourinho.



Tottenham, met Jan Vertonghen en Moussa Dembélé aan de aftrap, wil dan weer het huzarenstukje van vorig jaar op het veld van Leicester City herhalen. De Spurs speelden Leicester toen met 1-6 helemaal aan flarden. Harry Kane, ook vanavond uiteraard aan de aftrap, scoorde vier keer.

Opstellingen Watford - Manchester United

Opstellingen Brighton & Hove Albion - Crystal Palace

Opstellingen Leicester City - Tottenham

Niet alleen in ons land wordt er vanavond gevoetbald. Over het Kanaal is de Premier League toe aan speeldag 14 en vanavond staan er al vier wedstrijden op het programma. Zo trachten de Spurs-Belgen de lastige klip in Leicester te omzeilen. Tottenham telt als nummer vijf in het klassement 13 punten minder dan de ongenaakbare leider Manchester City. Verder trekken Lukaku en Fellaini met Manchester United naar het Kabasele van Watford. Hekkensluiter Crystal Palace, waar Benteke voor het eerst na maanden blessureleed nog eens op een basisplaats mag hopen, neemt het op in en tegen Brighton.

Alle matchen van vanavond

Brighton & Hove Albion - Crystal Palace (20u45)

Leicester City - Tottenham Hotspur (20u45)

Watford - Manchester United (21u)

West Bromwich Albion - Newcastle United (21u)

Volg alle ontwikkelingen uit de Premier League LIVE op HLN.be!