MULTILIVE PREMIER LEAGUE: Lukaku vs. Kabasele, Spurs-Belgen naar Leicester en eerste basisplaats in 2 maanden voor Benteke MH

20u45 0 AFP Premier League De Premier League is toe aan speeldag veertien en vandaag komen er al tal van Rode Duivels in actie. Alle ontwikkelingen kan u bij ons alvast LIVE volgen!



13' GOAL: Leicester - Tottenham 1-0

Leicester ziet zijn uitstekende start beloond met een doelpunt. Albrighton loodst Vardy met een hoge bal de diepte in en de sluipschutter lobt Lloris in één tijd. Heerlijke goal.

8' Leicester prima van start, Rose keert voor de lijn

Het zijn The Foxes zowaar die trachten het heft in handen te nemen in de openingsfase. Een kopslag van kapitein Morgan wordt voor de lijn gekeerd door Sanchez. De enthousiaste thuisaanhang laat zich horen.

4' Eerste schot tussen de palen

Het is Ndidi, ex-Genk, die voor het eerste schot tussen de palen tekent in Leicester. Lloris moet plat op de schuiver van de energieke middenvelder.

1' Wedstrijden afgetrapt

De Spurs-Belgen zijn er op het veld van Leicester inmiddels aan begonnen. Ook in het Falmer Stadium van Brighton & Hove Albion, waar Benteke op bezoek is, rolt de bal. Op de aftrap van Watford - Manchester United is het nog een kwartiertje wachten.

Eerste basisstek voor Benteke in twee maanden

Christian Benteke verschijnt voor het eerst sinds twee maanden nog eens aan de aftrap na blessureleed. Hekkensluiter Crystal Palace zal de doelpunten van onze Rode Duivel alvast goed kunnen gebruiken in de strijd om het behoud. In het Vicarage Road Stadium van Watford is het dan weer uitkijken naar het duel tussen Christian Kabasele en Romelu Lukaku. Die laatste kreeg gisteren nog verrassend genoeg géén schorsing opgelegd na natrappen aan het adres van Brightonspeler Bong. Marouane Fellaini zit niet in de selectie van José Mourinho.



Tottenham, met Jan Vertonghen en Moussa Dembélé aan de aftrap, wil dan weer het huzarenstukje van vorig jaar op het veld van Leicester City herhalen. De Spurs speelden Leicester toen met 1-6 helemaal aan flarden. Harry Kane, ook vanavond uiteraard aan de aftrap, scoorde vier keer.

Opstellingen Watford - Manchester United

🔢 | #watfordfc XI v @ManUtd: Gomes (GK) (C); Mariappa, Prödl, Kabasele; Femenía, Cleverley, Doucouré, Zeegelaar; Hughes, Richarlison; Gray.



Opstellingen Brighton & Hove Albion - Crystal Palace

Here's the #CPFC 🦅 team to take on Brighton...



Opstellingen Leicester City - Tottenham

Niet alleen in ons land wordt er vanavond gevoetbald. Over het Kanaal is de Premier League toe aan speeldag 14 en vanavond staan er al vier wedstrijden op het programma. Zo trachten de Spurs-Belgen de lastige klip in Leicester te omzeilen. Tottenham telt als nummer vijf in het klassement 13 punten minder dan de ongenaakbare leider Manchester City. Verder trekken Lukaku en Fellaini met Manchester United naar het Kabasele van Watford. Hekkensluiter Crystal Palace, waar Benteke voor het eerst na maanden blessureleed nog eens op een basisplaats mag hopen, neemt het op in en tegen Brighton.

Alle matchen van vanavond

Brighton & Hove Albion - Crystal Palace (20u45)

Leicester City - Tottenham Hotspur (20u45)

Watford - Manchester United (21u)

West Bromwich Albion - Newcastle United (21u)

