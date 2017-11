MULTILIVE PREMIER LEAGUE (20u45): Lukaku en Fellaini nemen het op tegen Kabasele, Spurs-Belgen trekken naar Leicester MH

18u15 0 AFP

Niet alleen in ons land wordt er vanavond gevoetbald. Over het Kanaal is de Premier League toe aan speeldag 14 en vanavond staan er al vier wedstrijden op het programma. Zo trachten de Spurs-Belgen de lastige klip in Leicester te omzeilen. Tottenham telt als nummer vijf in het klassement 13 punten minder dan de ongenaakbare leider Manchester City. Verder trekken Lukaku en Fellaini met Manchester United naar het Kabasele van Watford. Hekkensluiter Crystal Palace, waar Benteke voor het eerst na maanden blessureleed nog eens op een basisplaats mag hopen, neemt het op in en tegen Brighton.

Alle matchen van vanavond

Brighton & Hove Albion - Crystal Palace (20u45)

Leicester City - Tottenham Hotspur (20u45)

Watford - Manchester United (21u)

West Bromwich Albion - Newcastle United (21u)

Volg alle ontwikkelingen uit de Premier League LIVE op HLN.be!