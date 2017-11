MULTILIVE PL: Krijgt Hazard rust? "Je kan niet elke match je beste spelers opstellen" MH

16u30 Gunt Conte Hazard rust?

Krijgt Hazard vanavond rust? Dit antwoordde zijn coach Conte gisteren alvast op de vraag of hij overwoog onze landgenoot rust te gunnen: "Elke match moet je proberen de beste beslissingen te nemen om al je spelers te beschermen. Dat moet je altijd doen. Ik zou natuurlijk ook liever elke match mijn beste spelers opstellen, maar dat is simpelweg niet altijd mogelijk."

Chelsea vs. Swansea, City ontvangt Southampton

Gisteren zagen we al hoe de Spurs-Belgen kopje onder gingen op het veld van Leicester (2-1) en hoe Lukaku met Man U simpel de maat nam van Watford (2-4). Vandaag komen er nog flink wat Rode Duivels in actie. Zo krijgt Chelsea laagvlieger Swansea over de vloer. The Blues rekenen op man in vorm Eden Hazard om weer tot op drie punten van Manchester United, de tweede in de stand, te naderen.



Kevin De Bruyne en Vincent Kompany krijgen met Manchester City dan weer het bezoek van Southampton. The Citizens, autoritair leider, kunnen de kloof met de stadsrivaal uit Manchester weer uitdiepen tot acht punten.



Ook het Liverpool van Simon Mignolet komt vanavond in actie. The Reds staan voor de altijd lastige opdracht op het veld van Stoke City.

Alle matchen van vanavond op een rij:

Arsenal - Huddersfield Town (20u45)

Chelsea - Swansea City (20u45)

AFC Bournemouth - Burnley (20u45)

Everton - West Ham United (21u)

Manchester City - Southampton (21u)

Stoke City - Liverpool (21u)