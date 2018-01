MULTILIVE buitenland: Lukaku en Defour kijken elkaar in de ogen - Pijnlijke namiddag voor Benteke en co Redactie

20 januari 2018

16u25: Heerlijk doelpunt Bailey

Ook in Duitsland wordt er op dit moment gevoetbald. In Hoffenheim - Bayern Leverkusen staat het halverwege 0-1 na een heerlijke goal van Bailey.

Ook in Duitsland wordt er op dit moment gevoetbald. In Hoffenheim - Bayern Leverkusen staat het halverwege 0-1 na een heerlijke goal van Bailey.

16u22: Arsenal - Crystal Palace: 4-0

Het wordt nu al pijnlijk voor Benteke en co. Lacazette maakt er halverwege de tweede helft al 4-0 van.

16u15: Evenwichtig begin in Burnley - Manchester United

De bal gaat goed op en neer in het eerste kwartier. Het is wel nog wachten op een eerste grote kans.

16u13: Arsenal - Crystal Palace: 3-0

De partij lijkt al beslist voor het eerste kwartier is verstreken. Koscielny zet de 3-0 op het scorebord.

16u10: Arsenal - Crystal Palace: 2-0

Het gaat hard voor 'The Gunners'. Iwobi verdubbelt de voorsprong.

16u07: Everton - West Bromwich: 0-1

Rodriguez brengt de bezoekers op voorsprong.

16u06: Arsenal - Crystal Palace: 1-0

Monreal brengt Arsenal al snel op voorsprong. De linksachter kopt een hoekschop van Xhaka tegen de touwen.

16u00: Aftrap

De bal rolt in Burnley - Manchester United en vijf andere wedstrijden.

15u45: Lukaku, Defour en Benteke starten

Lukaku en Defour staan allebei aan de aftrap in het duel tussen Burnley en Manchester United. Bij de bezoekers zit Fellaini op de bank. Benteke start met Crystal Palace op het veld van Arsenal, Depoitre zit bij Huddersfield op de bank op het veld van Stoke City

15u27: Zes wedstrijden om 16u

Om 16u staan deze zes wedstrijden op het programma:

Everton - West Bromwich

Leicester City - Watford

Arsenal - Crystal Palace

Burnley - Manchester United

Stoke City - Huddersfield Town

West Ham - Bournemouth

15u20: Afgefloten: Brighton - Chelsea: 0-4

Het zit er op. Chelsea kende een eenvoudige namiddag op het veld van Brighton. Na zes minuten stonden de bezoekers al op een dubbele voorsprong. Brighton ging wel op zoek naar de aansluitingstreffer, maar toen Hazard er met zijn tweede van de middag 0-3 van maakte, was de partij gespeeld. In het slot bediende de ingevallen Musonda Moses nog voor de 0-4.

15u16: Moses steekt het mes nog wat dieper in de wonde: 0-4

Moses snijdt naar binnen en wordt knap bediend door Musonda. Ryan heeft opnieuw geen verhaal.

15u10: Ook Izquierdo mag nog invallen

Laatste wissel bij de thuisploeg. Izquierdo mag nog zijn steentje bijdragen op zoek naar de eerredder.

15u09: Musonda krijgt nog tien minuten

Nu de bezoekers zegezeker zijn, mag Musonda nog wat minuten pakken. De jongeling komt in de plaats van Willian. Voor vandaag zat de jongste van de broertjes Musonda nog maar aan 25 minuten in de Premier League dit seizoen.

15u04: Hazard beslist de partij: 0-3

Daar is Hazard opnieuw. Bij Brighton gaan ze aan het klungelen, Hazard begint aan een slalom en schuift zijn tweede van de middag voorbij een kansloze Ryan.

14u55: Dubbele wissel Brighton

Brighton is wat weggezakt na een goed begin van de tweede helft. Coach Hughton gooit met Kayal en Murray twee nieuwe pionnen in de strijd. Izquierdo moet nog steeds toekijken van op de bank.

14u45: Ryan redt

Ryan tikt een heerlijke vrije trap van Willian tegen de paal en houdt de thuisploeg zo in de wedstrijd.

14u44: Christensen naar de kant



Christensen ondervindt te veel last van een botsing van enkele minuten geleden en moet naar de kant. Luiz komt in zijn plaats.

14u42: Brighton is baas

De thuisploeg domineert de tweede helft tot dusver. Chelsea leunt achteruit.

14u39: Bijna 1-2

Brighton is erg dicht bij de aansluitingstreffer. Pröpper pakt uit met een heerlijke kopbal, maar het leer valt op de paal. Het zit de thuisploeg ook niet echt mee.

14u33: Tweede helft afgetrapt

Dezelfde 22 pionnen zijn aan de tweede helft begonnen.

14u20: Rust

Chelsea staat halverwege op een veilige 0-2 voorsprong. Chelsea kwam al snel op een dubbele voorsprong via Hazard en Willian. Brighton -zonder Izquierdo- probeerde wel, maar was niet in staat om Chelsea echt te bedreigen.

14u11: Mindere Batshuayi

Enkele mindere acties van Batshuayi nu. Eerst misplaatst hij opzichtig een pass, daarna valt hij op met een te zelfzuchtige actie. Vlak voor de pauze wordt Hazard nog eens weggestuurd, maar hij kiest voor Moses aan de tweede paal in plaats van de goed positie kiezende Batshuayi. De bal van Hazard is te diep en geen 0-3.

14u05: Brighton dringt aan

Doen de Seagulls, die amper drie punten meer hebben dan het nummer derdelaatst, dan helemaal niets? Jawel, maar ze hebben pech. Tot twee keer toe claimen ze een penalty, nu na een vermeende fout van Bakayoko op Schelotto. Ook daarvoor had de Italiaanse Argentijn reden om de bal op de stip te willen. Moss wil er niets van weten. En Caballero staat goed te keepen. Hemed kopt van dichtbij op doel op voorzet van Gross, maar de Argentijn houdt de aansluitingstreffer knap uit de netten.

13u58: Ryan redt schot Batshuayi

Mathew Ryan nu toch met enkele reddingen. Eerst op een nieuwe uithaal van Willian, daarna op een poging van Batshuayi na een actie van Hazard die aflegt voor zijn landgenoot. 'Batsman' kapt zich goed vrij en haalt stevig uit. Geen goal, wel de actie van de echte spits. Het zal het vertrouwen van Batshuayi ongetwijfeld deugd doen.

13u40: 100ste competitiegoal Hazard

De 0-1 van Hazard was zijn honderdste competitiegoal. Voor Lille scoorde hij er 36, dit was nummer 64 in het shirt van Chelsea.

13u36: Brighton - Chelsea 0-2

Het gaat bijzonder snel in het zuiden van Engeland. Terwijl de thuisploeg opbouwend niets voorstelt, pakken de Blues uit met een geweldige aanval. Via het betere tiki taka tussen Willian, Hazard en Batshuayi staat het al 0-2! De assist komt op naam van 'Batsman', die uitpakt met een knappe hakbal na ook al een hakbal van Hazard. De Braziliaan trapt vervolgens hard vanop afstand binnen. Mathew Ryan al een tweede keer geklopt. De 'Seagulls' (zeemeeuwen) lijken al te pletter gestort.

Wauw! Geniet u even mee van het trio @HazardEden10 - @willianborges88 - @mbatshuayi ... 💯🔥

13u33: Brighton - Chelsea 0-1

Drie minuten heeft Eden Hazard nodig om toe te slaan bij promovendus Brighton & Hove Albion. Moses haalt op rechts de achterlijn en ziet zijn teruglegger licht afwijken tot in de voeten van Hazard. Een koud kunstje voor de Rode Duivel om vervolgens knap af te werken.

COME ON CHELSEA!! #BHACHE

13u15: Enkelblessure Courtois, Batshuayi start

Verrassing in doel Chelsea: geen Thibaut Courtois. De keeper kampt met een op training opgelopen enkelblessure en wordt vervangen door Caballero, ex-doelman van Malaga en Manchester City. De komende dagen moet blijken hoe ernstig de blessure is. Wel in de basis bij de Blues: Hazard én Batshuayi. Die laatste speelt mogelijk zijn laatste match voor Chelsea, dat op zoek is naar een nieuwe spits terwijl Batshuayi -op zoek naar meer speelminuten- weg wil. Sevilla is een mogelijke bestemming. Net als Pedro is Morata geschorst, waardoor Batshuayi net als eerder deze week tegen Norwich voor de FA Cup in de basis start. Kan de ex-spits van Marseille opnieuw scoren? Op de bank bij Chelsea zit Ross Barkley, die deze winter overgekomen is van Everton. In de tribunes: Jurgen Locadia, de nieuwste recordtransfer van Brighton die van PSV is overgekomen.

Chelsea team: Caballero; Azpilicueta (c), Christensen, Rudiger; Moses, Bakayoko, Kante, Alonso; Willian, Batshuayi, Hazard. #BRICHE