Mulder over Van Dijk: "Virgil had zijn dag om nooit te vergeten, de voetbalwereld een nieuw sprookje" Jan Mulder

‘Dream Debut. Instant Hero. Great Stuff. Dat is wat je krijgt voor 85 miljoen.’ De Engelse kranten trokken alle registers open na het debuut van Virgil Van Dijk bij FC Liverpool. Dankzij een kopbal van de Nederlander op de valreep van Liverpool-Everton in het tornooi om de FA Cup wonnen de Reds met 2-1. De fans hadden hun ster, Virgil zijn dag om nooit te vergeten, de voetbalwereld een sprookje.

Vorige week publiceerde ondergetekende een stuk in Het Laatste Nieuws waarin Virgil Van Dijk werd beschreven als ‘miskoop nummer 1 in tweeduizend jaar christendom’. Ik zat vijf minuten voor de aftrap van Liverpool-Everton al voor mijn televisie. Niet in de verwachting of zelfs de hoop Virgil te zien schutteren, maar om het tegendeel van mijn mening als een man te incasseren, mocht dat nodig zijn.

Virgil begon zoals een beoogd leider dat doet: met wijzen. De vinger van zijn gestrekte arm wijst naar een bepaald gedeelte op het veld. Daar zou gevaar dreigen. Dekken die man, hou in de gaten die plek! Twintig, dertig keer in de wedstrijd. Er staat alleen geen man en die plek is niet gevaarlijk. Virgil acteert de leider. Hij poseert in de gedaante van een leider. Niet erg, het is zijn eerste wedstrijd, hij is misschien wat nerveus.

Virgil Van Dijk komt Liverpool-Everton enigszins weifelachtig door. Hij voetbalt zoals we dat al jaren van hem gewoon zijn: traag en slap met mooie trap. In de aanval voelt Virgil zich stukken beter dan voor zijn eigen doel. Tien minuten voor tijd krijgt hij een opgelegde kans om te scoren met een kopbal. Te zacht. In plaats van te koppen, laat hij de bal van zijn hoofd af vallen. Vlak voor tijd kopt hij, in een kluwen hoop springende spelers en met de ogen open, een corner in. Uit het leerboekje. Virgil is de enige die de minieme kans ziet - en schrijft zijn sprookje.

‘A star is born’ zegt de nieuwslezers van de BBC. Ik word Virgil, loop van het veld, douche me en ga overweldigd door het geluk, dat als een raket is gekomen, met mijn vrouw naar huis. We spreken weinig in de auto, het is allemaal iets te veel geweest. Ook denk ik niet - nu even niet - aan de komende maanden, met al die moeilijke wedstrijden waarin ik de leider van van FC Liverpool moet zijn. Ik kan dat niet, maar misschien maken de ‘magische krachten in de sport’ opeens een wereldverdediger van me en kan ik het wél. Duimen maar.

