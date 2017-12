Moyes boekt eerste zege in bijna een jaar: West Ham stunt tegen Chelsea Kristof Terreur in Londen

16u30

Bron: HLNinEngeland 1 AFP Premier League Een verrassing? Bwa. West Ham had het leider Manchester City vorige week ook al flink lastig gemaakt. Tegen Chelsea werkte het plannetje van David Moyes wel. Eden Hazard, draaischijf van de kampioen, werd figuurlijk achter tralies gezet. Arnautovic’ geniale ingeving volstond voor winst. De eerste sinds eind september voor de Hammers in de Premier League, de eerste voor Moyes in bijna een jaar.

De druk is even van de ketel. De verhuis naar het London Stadium heeft West Ham nog maar weinig geluk gebracht. In twee seizoenen tijd is de volksclub vanuit de middenmoot afgegleden richting onderste regionen, ondanks miljoeneninvesteringen in zijn elftal. Slaven Bilic betaalde het gelag na een weinig belovende start. Ook opvolger David Moyes, man met een grimmige reputatie sinds zijn ontslag bij Man United en een degradatie met Sunderland, kreeg de trein aanvankelijk niet op de rails. Verlies tegen Watford, een puntje tegen Leicester, pandoering bij Everton, een veelbelovende prestatie tegen Man City, maar toch geen punten. Deze middag balde Moyes voor het eerst de vuisten. Op zijn bord de scalp van de kampioen, bereid volgens hetzelfde recept als dat tegen City: een stevige organisatie, veel defensieve discipline en hopen op die ene flits. Moyes, masterchef voor een dag. Zijn eerste Premier Leaguezege sinds 17 december 2016 (Sunderland – Watford 1-0). Arnautovic besliste met een knappe actie en mooie krul de Londense derby in het voordeel van de Hammers – Thibaut Courtois had geen verhaal. Jolijt op de tribunes.

Shots on target:



✔️ West Ham ⚒ 2️⃣

✔️ Chelsea 2️⃣



Final score: 1-0#cfc #whufc pic.twitter.com/lYLsCE9S3G Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

Een snoozend Chelsea zette daar bijzonder weinig tegenover. Een gemiste kans om aansluiting te vinden bij Man United. Alvaro Morata was niet honderd procent fit. De meeste passlijnen naar Eden Hazard waren afgesneden en ruimte werd hem nauwelijks gegund. Zo simpel is het spel van Chelsea lam te leggen. Sluit de draaischijf op. De rest rond Hazard hielp niet: alleen kan hij het ook niet. Bakayoko was dramatisch. Zappacosta kon een toren bouwen: hij stapelde slordigheden op. Cesc Fabregas miste zijn magische hoed. Marcos Alonso had zo een van die dagen. Alleen Kanté bleef min of meer overeind. Chelsea domineerde de bal, maar wat ben je met 70 procent balbezit alleen? De kampioen, ook Hazard, miste een klein vlammetje - van een inferno was nooit sprake. Uitgespeelde kansen telden we nauwelijks. Het korte tikwerk tussen een bos van spelers in het centrum leverde weinig op. Behalve dan balverlies en frustraties. Adrian duwde schoten van Kanté en Zappacosta uit zijn hoekje. Zowat het grootste gevaar van Chelsea in 90 minuten. Hazard mikte een schot over – een van de enige keren dat hij loskwam. Morata besloot naast. Fabregas blies een schot over. Twee van de 19 schoten van Chelsea belandden tussen de palen, 9 werden er afgeblokt.

Michy Batshuayi bleef 90 minuten op de bank.

