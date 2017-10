Moussa Dembélé staat voor comeback bij Tottenham PL

14u27 0 Twitter Tottenham Moussa Dembélé vandaag op training. Premier League Moussa Dembélé staat na een heupblessure voor een comeback bij Tottenham. De Rode Duivel kon vandaag de training hervatten, zo laten de Spurs weten in een tweet.

Dembélé was er vorige week dinsdag door zijn blessure niet bij in het Champions League-duel op het veld van Real Madrid (1-1). Afgelopen zondag ontbrak hij eveneens in de competitiematch thuis tegen Liverpool (4-1). Begin oktober miste Dembélé ook al de WK-kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels in Bosnië-Herzegovina (3-4) en thuis tegen Cyprus (4-0) door enkelproblemen. Tottenham neemt het morgen in Wembley op tegen West Ham in de achtste finales van de Carabao Cup (Ligabeker).

TEAM NEWS: @mousadembele (hip) back in training. @VictorWanyama (knee) continuing his rehabilitation and his progress is being monitored. pic.twitter.com/mf6bZ0ESiS Tottenham Hotspur(@ SpursOfficial) link