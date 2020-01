Mourinho zorgt voor ophef in verlies tegen Southampton: “Geel was terecht, want ik was grof. Maar ik was wel grof tegen een idioot” KTH/ABD/ODBS

01 januari 2020

18u35 0 Southampton SOU SOU 1 einde 0 TOT TOT Tottenham Hotspur Premier League Lang heeft het niet geduurd. Na zes weken is het eerste incident met José Mourinho een feit. In de tweede helft kreeg hij terecht geel van de ref. Omdat hij naar de bank van de tegenstander was geslopen om een van de Southampton-assistenten zijn gedacht te zeggen: “Ik was grof. Maar wel grof tegen een idioot.” Tottenham verloor bij de degradatiekandidaat.

Hij zei bij zijn voorstelling dat hij braver was geworden. Een andere José Mourinho. Ouder, rijper, minder scherp. Praatjes die hij al vaker heeft gemaakt. The Special One is als een elektrische ketel. Druk op het knopje en het water gaat koken. Zo ook op Southampton, diep in de tweede helft.

Mike Dean duwde Mourinho een gele kaart onder de neus. Niet omdat hij, zoals het internet iedereen wilde doen geloven, even ging spioneren op de tablet van de assistent-trainer van Southampton, wel omdat hij hem geen lieve woorden influisterde.

“De gele kaart was terecht”, zei The Special One. “Ik was onbeschoft. Maar ik was wel onbeschoft tegen een idioot.” Bingo. Op de eerste dag van 2020 maakte Mourinho geen vrienden. Hij verontschuldigde zich wel bij de spelleiding. Het werd hem allemaal eventjes te veel.

Tot overmaat van ramp verloren de Spurs bij de degradatiekandidaat (1-0) en verloren ze ook hun topschutter, Harry Kane, die bij een afgekeurd doelpunt iets in de hamstring voelde schieten.

Bij de treffer van Southampton maakten de verdedigers van Spurs geen te beste beurt. Knap afgewerkt, maar Alderweireld maakte het Ings niet echt moeilijk. Hij liet zich ringeloren. Ook Jan Vertonghen speelde 90 minuten. Voor het eerst onder Mourinho speelde hij centraal achterin.

Na een bemoedigende start onder Mourinho zijn de Spurs stilgevallen. Met vier op twaalf in de Kerstperiode doen ze geen goede zaak in de strijd om een Champions Leagueticket. De concurrenten laten ook steken vallen. Onder Mourinho won Tottenham zes matchen, verloor er vier en speelde een keer gelijk.

Danny Ings stuurt @alderweireldtob even terug naar 2019... 🔙 pic.twitter.com/tx1KKVRFY6 Play Sports(@ playsports) link