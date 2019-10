Mourinho zoals we’m kennen: zowel Solskjaer als Klopp krijgen ervan langs na teleurstellende topper YP

21 oktober 2019

13u54

Bron: Sky Sports, Daily Mail 0 Premier League Jose Mourinho was gisteren analist voor Sky Sports in de kraker tussen Manchester United en Liverpool en ‘The Special One’ was niet bepaald onder de indruk. Zo kregen zowel One Gunnar Solskjaer als Jurgen Klopp, de coaches van beide grootmachten, het stevig te verduren.

Bij Man United deden ze er in de aanloop naar de confrontatie met een van de grote rivalen alles aan om de match niet té belangrijk te maken en dat was ook de flamboyante Portugees niet ontgaan. “United heeft goede reclame gemaakt deze week. Ze hebben hun best gedaan om een positieve sfeer te creëren voor deze wedstrijd. Ik hoorde almaar dat de toekomst het belangrijkste is. Ik ga proberen ook zo’n baan te versieren als Ole, waarbij alleen maar wordt gesproken over de toekomst en je dus beschermd bent voor het heden.”

“Hij heeft het goed voor elkaar”, ging Mourinho verder. “Hij heeft een driejarig contract en er wordt alleen maar gesproken over de toekomst en de jonge spelers die zich moeten ontwikkelen. Pas aan het eind van het interview zegt hij dat de resultaten ook belangrijk zijn. Het is geweldig als je dit voor elkaar krijgt bij een topclub als Manchester United”, aldus Mourinho, die in december vorig jaar een einde zag komen aan zijn trainersschap bij United.

Klopp vond het menu maar niks. Hij houdt van vlees en kreeg in plaats daarvan vis Jose Mourinho

United staat nu dertiende, met vijftien punten minder dan leider Liverpool. “Het is maar een punt”, zei Liverpool-coach Klopp na afloop. Sinds ik in Engeland ben, is dit de aanpak van Man United. Iedereen kijkt altijd heel hard uit naar deze wedstrijd, maar dan krijg je een ploeg die wil voetballen en een andere die vooral wil verdedigen. We hebben niks verloren, het is maar een punt. We doen gewoon verder.”

En ook daar dacht Mourinho weer het zijne over. “Klopp vond het menu maar niks. Hij houdt van vlees en kreeg in plaats daarvan vis, dus het is logisch dat hij niet tevreden is. United heeft het, hun limieten indachtig, steeds compact gehouden. Liverpool had het zoals wel vaker moeilijk tegen een ploeg die een laag blok zet. Jurgen is duidelijk wat gefrustreerd, want op Old Trafford, waar het toch altijd wat speciaal is voor Liverpool om te winnen, kon de ploeg onder hem nog nooit de volle buit pakken.”