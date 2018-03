Mourinho's vuur slaat niet meer over Kristof Terreur

15 maart 2018

07u00 0 Premier League De orders en zijn drill zijn nog altijd dezelfde, de soldaten niet meer. Hij kent maar een weg. Na vijftien jaar houdt Jose Mourinho nog steeds vast aan zijn bijbel en zijn pragmatisch reactievoetbal. Het vuur brandt nog altijd, maar de vonken slaan minder over. Tijd voor vernieuwing?

“Motivatie is een van de belangrijkste pijlers. Sommigen kunnen, maar willen niet. Anderen willen, maar kunnen niet. Wij willen spelers die het tegelijkertijd kunnen en willen. Jongens die willen slagen. Gasten met trots en passie. Iemand die niet droomt van een miljoen meer of minder. Iemand die prijzen wil winnen en het maximum uit zijn carriėre wil halen. Zoals de Lampards en de Terry’s. Ooit vertelde ik Adrian Mutu: ‘Jij bent al een rijke jongen. Je hebt veel centen gewonnen en je hebt een dik contract. Je hoeft je nooit nog zorgen te maken. Evenmin moet je je zorgen maken over prestige in je thuisland. Wanneer je terugkeert naar Roemenië zal je een van de koningen zijn. Maar vijf jaar na je pensioen zal niemand jou nog herinneren. Enkel als je grote dingen verwezenlijkt. Zo schrijf je geschiedenis.”

Aan het woord is Jose Mourinho. In een aantal lijnen beschrijft hij zijn basisfilosofie.

