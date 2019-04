Mourinho rekent af met ‘Zijn Excellentie’ Pogba: “Hij wou niet met de teambus maar in zijn Rolls-Royce het stadion verlaten” ODBS

03 april 2019

07u02 0 Premier League Niet één keer liet hij zijn naam vallen, maar alle aanwezigen op het trainersseminarie in Portugal hadden meteen door over wie Jose Mourinho (56) het had toen hij sprak over ‘Zijn Excellentie’. De ex-trainer van Manchester United stelt dat hij “op vakantie” kon gaan wanneer hij Paul Pogba, want over hem gaat het, slecht zou behandelen.

Toen hij als een vis op het droge lag te spartelen, bestempelde Mourinho de Franse middenvelder, voor wie Man Utd in 2016 een toenmalige recordsom van 105 miljoen euro neertelde, reeds als een “sluimerend virus”. En ook snel na zijn ontslag in december vorig jaar, wees hij naar de te grote macht van de spelersgroep op Old Trafford als een van de redenen van zijn ontslag. Na een incident begin september na een uitmatch in Burnley (0-2, twee keer Lukaku) nam de Portugees de titel van vicekapitein van Pogba af. Op het seminarie maandagavond legde Mourinho dat in detail uit.

“We gingen tegen een ploeg spelen die zich op amper dertig kilometer van Manchester bevond”, sprak Mourinho. “En een speler vroeg me of hij na de match niet met de teambus, maar op z’n eentje naar huis zou kunnen. Ik zei hem dat ik dat wel zou begrijpen mocht het hier om een match in Londen gaan en hij er zou willen overnachten, maar na zo’n korte verplaatsing hield zijn vraag geen steek. De man was kwaad. Maar toen we de match wonnen, vroeg hij het opnieuw. Omdat ik blij was, gaf ik een beetje toe. ‘Maar vertrek dan tenminste toch nog met de bus en vraag aan je chauffeur om je op tien minuten van het stadion te laten oppikken’, zei ik. Nog was de man in de kleedkamer niet blij. En toen ik na de persconferentie bij onze bus kwam, stond daar vlak naast een Rolls-Royce met zijn chauffeur. Ah ja, het was een nieuwe wagen en ‘Zijn Excellentie’ moest absoluut het stadion verlaten in zijn Rolls. Nu, hoe pak je zo’n situatie aan? Zeg je hem nooit nog die Rolls te pakken? Dat hij dat net wel mag? Of los je dit op door mij ‘op vakantie’ te sturen?”

De voorbije zomer wou Pogba Man Utd verlaten voor FC Barcelona, maar nu Solskjaer aan de macht is op Old Trafford en na gesprekken tussen de twee, heeft Pogba zijn nabije toekomst aan die van de ‘Mancunians’ verbonden. Ondanks interesse van Real Madrid. Mourinho zei onlangs dat hij al vier aanbiedingen naast zich had neergelegd, maar dat hij open staat om volgend seizoen opnieuw aan de slag te gaan. Bayern München, waar Niko Kovac geen tweede seizoen zou starten, lijkt een serieuze kandidaat. Club die hij naar zijn hand kan zetten en waar er mogelijkheid is om met een derde verschillende club de Champions League te winnen en om kampioen te spelen in een land waar hij dat nog niet gedaan heeft. Mourinho pakte al landstitels in Portugal, Engeland, Italië en Spanje.