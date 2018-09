Mourinho mag z'n Belgen alwéér bedanken, Watford verliest voor het eerst in de Premier League Kristof Terreur

15 september 2018

20u24 1 Watford WAT WAT 1 einde 2 MUN MUN Manchester United Premier League Manchester United heeft Watford een eerste nederlaag toegediend. De revelatie van het seizoensbegin in de Premier League moest in eigen huis de duimen leggen met 1-2. Lukaku scoorde het eerste doelpunt van de wedstrijd, Fellaini tekende voor de beslissende assist.

Net als Eden Hazard blijft Lukaku dus scoren. In moeilijke tijden kan José Mourinho altijd terugvallen op een van zijn trouwe volgelingen, zijn Mourinhistas. Romelu Lukaku, als tiener een fanboy van The Special One, redde zijn trainer voor de interlandbreak en zette Man United op het ongeslagen Watford weer tussen de mensen met een intikker. Zijn derde van het seizoen.

Ook Marouane Fellaini speelde andermaal zijn rol: hij bediende met het hoofd Smalling voor de 0-2. Big Rom en Big Fella to the rescue dus. Crisis helemaal weg na 6 op 6, ondanks een aansluitingstreffer van Watford en een ultieme save van De Gea in de laatste seconden. Christian Kabasele vocht pittige duels uit met Lukaku. Die speelde niet zijn beste match, maar holde de ziel uit zijn lijf - een tackle voor eigen zestien in het slot. Watford moet de rol lossen bij leiders Chelsea en Liverpool.

