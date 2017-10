Mourinho maakt zich zorgen om Fellaini Man United heeft aflopend contract nog niet opengebroken Kristof Terreur in Engeland

't Zal niet de eerste keer zijn, de laatste keer evenmin. José Mourinho legt extra druk bij de directie van Manchester United. Zijn trainer wil dat het aflopende contract van Marouane Fellaini (29) zo snel mogelijk wordt opengebroken. Hij ziet de Rode Duivel als een sleutelpion en houdt niet op dat te benadrukken. The Special One en zijn Special Force: een bloemlezing.

Photo News Fellaini groeide bij Man United snel uit tot een van de chouchous van zijn trainer.

Hij kan het niet laten. José Mourinho legde vrijdagmiddag op zijn persconferentie extra druk bij zijn directie om het contract van Fellaini (29) te verlengen. De overeenkomst van de Rode Duivel loopt eind dit seizoen af en voorlopig hebben de partijen nog geen vergelijk gevonden. Mourinho op de vraag of Luke Shaw een nieuwe contact krijgt: “Ik maak me zorgen om Fellaini, niet om Shaw. Fellaini’s contract loopt straks af.” Binnenskamers heeft Mourinho al meerdere keren aangedrongen op een contractverlenging voor Fellaini. CEO Ed Woodward is er zich van bewust dat onze landgenoot een van de lievelingen is van zijn trainer. Die blijft maar benadrukken hoe belangrijk hij is. Niet zonder bijbedoelingen. In zijn vijfde seizoen bij Man United krijgt Fellaini eindelijk de waardering die hij verdient. De perceptie is gekeerd: de overlever heeft het afgelopen jaar ook de weg gevonden naar de harten van de fans. Met belangrijke goals en de zegen van zijn trainer. Zijn naam wordt zelfs gezongen. Fellaini herstelt momenteel nog altijd van een knieblessure,opgelopen bij de Rode Duivels.

Mourinho's beste quotes over Fellaini van het afgelopen jaar:

Marouane is een geweldige mens en we hebben een goeie relatie. Enkel sterke karakters komen door zo'n moeilijke periode heen als hij. Hij is een vechter. Ik ben blij dat ik kon helpen om de meningen te doen keren José Mourinho in oktober 2017

Marouane is een erg belangrijke speler voor mij. Belangrijker dan jullie zich kunnen inbeelden. Ik voel me zwakker zonder Fellaini in mijn team José Mourinho in september 2017

De groep is fantastisch en Marouane is een voorbeeld van de spirit die we hebben. Ik ben zo blijf met deze spelers en ik zal met hen vechten tot op het einde José Mourinho in augustus 2017

"Het is makkelijker voor Galatasaray om mij vast te leggen, dan Marouane. Als ze een trainer zoeken, kunnen ze altijd eens proberen. Ze maken kans. Maar Marouane? Vergeet het. Te belangrijk voor mij José Mourinho in juli 2017

Marouane speelde een sleutelrol. Door die lange bal kwamen we makkelijk onder hun druk uit. In het voetbal zijn er veel poëten, maar poëten winnen zelden veel prijzen José Mourinho in mei 2017 na de Europa Leaguefinale

Mensen moeten Fellaini leren begrijpen. In bepaalde zaken is hij geweldig, in andere niet meteen José Mourinho in januari 2017

Ik draag deze zege aan hem op. Marouane is een speler en een persoon die ik enorm apprecieer. En dat is als mens nog belangrijker. Marouane zal altijd mijn bescherming en vertrouwen genieten José Mourinho in december 2017

