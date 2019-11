Mourinho maakt korte metten met Zlatan-geruchten: “Waarom Zlatan halen als je Kane hebt?” KTH

25 november 2019

Streep erdoor. Zlatan Ibrahimovic keert niet terug naar de Premier League. Jose Mourinho maakte op zijn persconferentie korte metten met een ongefundeerd gerucht dat vanuit Italië was komen aanwaaien. “We hebben de beste spits in Engeland”, zei The Special One. “Het heeft geen zin om Zlatan naar een club te halen waar Harry Kane op de loonlijst staat.”

Mourinho en Zlatan werkten destijds samen bij Inter. Op zijn 35ste lokte de Portugees de Zweed naar Man United. Na anderhalf jaar en een zware knieblessure verliet Zlatan Old Trafford voor de VS. Ibrahimovic (37) is einde contract bij LA Galaxy. Hij heeft voorstellen op zak van AC Milan en Bologna, maar hakte nog geen knoop door. “Ik denk dat hij straks in de Serie A zal spelen”, zegt vriend en ex-collega Romelu Lukaku.