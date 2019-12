Mourinho lijdt tegen ex-club Man United eerste nederlaag als Tottenham-coach KTH

04 december 2019

22u24 2 Manchester United MUN MUN 2 einde 1 TOT TOT Tottenham Hotspur Premier League Drie zeges, geen vier. The Special One verliet Old Trafford zoals een jaar geleden: met gebogen hoofd. Marcus Rashford rekende af met de trainer die in hem geen targetspits zag. Tottenham staat na een euforische start onder Mourinho weer met beide voeten in de realiteit. Ole Gunnar Solskjaer, zijn opvolger bij Man United, zit weer steviger op zijn bank.

Ole Gunnar Solskjaer greep zijn assistent stevig vast. Intense vreugde. Opluchting ook. Na de slechtste start van Man United in 31 jaar werd ook de trainer in vraag gesteld - het bestuur vertrouwt voorlopig het proces, met veel jongeren. Marcus Rashford knalde alle frustraties van zich af. De opener in de korte hoek. Een pegel die de lat deed trillen. Een vrijschop die net naast de paal vloog. Een strafschop die hijzelf afdwong en vervolgens netjes voorbij Gazzaniga plaatste. Zijn twaalfde voor Man United in alle competities dit seizoen - acht in de Premier League, twee in de League Cup, een in de Europa League. Zijn antwoord aan José Mourinho. The Special One vond vorig seizoen, toen hij nog op de bank zat bij United, dat Rashford te licht woog als diepe spits. De Engelse international voelde zich onbegrepen door Mourinho: “Hij is nooit een spits geweest.” Solskjaer vertrouwt hem blind. Ondanks ups and downs altijd een van de eersten die hij opschrijft. Tegen de Spurs bewees hij zijn waard. Drijvend op dat beetje rancune.

Meest virale moment van Mourinho op Old Trafford? De fase waarin de onderuit geschopte James voor de bank bijna de trainer van de tegenpartij meenam - er had er een even pijn aan de knie. Voor de rest was zijn terugkeer geen groot schouwspel. Toch niet van zijn kant. Daarvoor was de Portugees te relaxed, te weinig giftig. De attitude die zijn ploeg miste. Ondanks die ene tegenprik van Dele, de man die herleeft onder zijn nieuwe coach, net voor rust. Hij zorgde met een geweldig nummertje voor de gelijkmaker. Bal uit de lucht halen, over Fred trekken en dan keihard uithalen. Geniaal. Zijn vierde treffer in vier matchen onder Mourinho. De eerste keer wel dat het Tottenham niet de drie punten opleverde.

Acht tegengoals geslikt in vier matchen. Het kon niet blijven duren voor Spurs. De eerste nederlaag onder Mourinho is een feit. Vooral na de pauze was Tottenham bedroevend - The Special One jaagde zich op, maar greep niet in. David de Gea zat in een zetel. Enkel Dele kom hem in blessuretijd bedreigen. Toby Alderweireld speelde net als Jan Vertonghen - opnieuw als linksachter - 90 minuten. Beiden blonken niet uit.

In de stand wipt Man United weer over Tottenham. Een gevecht in de schaduw van de top vier.

Sportief gaf Mourinho Solskjaer een knuffel na het laatste fluitsignaal. Ole heeft weer wat krediet gewonnen.