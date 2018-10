Mourinho legt uit waarom hij Lukaku op de bank zette tegen Everton: “Voor zijn eigen goed” Kristof Terreur

29 oktober 2018

10u50

Bron: @HLNinEngeland 0 Premier League ‘Big Rom’ is weer tastbaar. Untouchable af. De woorden van José Mourinho vrijdag bleken loos: hij dropte Romelu Lukaku (25) op de bank. Nood aan rust, nood aan bezinning. Zijn vertrouwen loopt immers buitenspel. Zo bleek ook uit zijn invalbeurt. Geen sollicitatie voor een basisplaats.

Terugspoelen naar 30 oktober 2017.

Romelu Lukaku heeft na een straffe start bij Manchester United in vijf wedstrijden op rij niet gescoord, maar José Mourinho springt voor hem in de bres. Op een persconferentie noemt hij hem tot twee keer toe untouchable. Onaantastbaar. “In de betekenis van gerespecteerd door iedereen”, voegt hij eraan toe. Zijn trainer voegt de daad bij het woord. Als het erom draait, speelt ‘Big Rom’ 90 minuten. 45 keer op 56 in het seizoen 2017-2018, 12 op 13 in 2018-2019. De cijfers van een speler die altijd als eerste op het tactische bord wordt gekribbeld. Onschendbaar.

Fast forward naar zondag 28 oktober 2018, 16u.

Na de zaterdagtraining circuleren de eerste geruchten dat Mourinho zinnens is om Lukaku te slachtofferen. Een uur voor de aftrap van de match tegen Everton verschijnt de bevestiging op miljoenen smartphones en schermen. Lukaku’s naam staat op de tweet van Manchester United niet tussen de basiself, wel bij de zeven bankzitters. De reden, zo geeft The Special One aan, hoeven we niet ver te zoeken: “Hij heeft enorm veel matchen gespeeld. De laatste tijd scoort hij niet alleen geen doelpunten meer, maar ook het vertrouwen lijkt weggezogen uit zijn voetbal. Vandaar dat ik deze beslissing heb genomen. Voor zijn eigen goed. We nemen hem in bescherming. Weg van de initiële druk.” Een uitleg die heel anders klinkt dan de praatjes die hij vrijdag op zijn persconferentie had verkocht. A change of heart. Mourinho toen: “Ik heb het gevoel dat het wel goedkomt met Lukaku. Het was Cristiano Ronaldo die ooit de grappige analogie met een ketchupfles schetste. Als je ermee schudt, zullen de goals wel komen. Ik geloof ook dat hetzelfde met Lukaku kan gebeuren.” Als hij maar niet te hard op de fles gedrukt heeft. Wie riep er Lukaku na een slopend seizoen, een race tegen de klok om fit te raken voor de WK-voorbereiding en een lange wereldbeker vroegtijdig terug uit vakantie omdat hij in spelersnood zat? Juist ja. Lukaku is untouchable af.

Play op zondag zondag 28 oktober 2018, 17u.

Smakkend op een kauwgom, weggestoken onder de kap van zijn zwarte jas, neemt Lukaku plaats op de bank. Tussen Alexis Sánchez en Jesse Lingard. Vrolijk oogt hij niet als de camera van Sky Sports op hem inzoomt. Liever speelt Lukaku elke seconde. Zelfs als het lichaam naar rust snakt - ook de komende vijf dagen kan hij uitblazen. Vanop zijn zitje ziet hij Paul Pogba zijn ploeg op voorsprong brengen, in twee tijden vanop de stip. Het tempo bij United ligt hoog genoeg. Aanvallend trio Mata-Rashford-Martial zorgt voor veel beweging, Fred en Pogba voeren hen. Perfect is het allesbehalve, maar zonder targetspits oogt het spel van de Mancunians minder voorspelbaar. Minder statisch ook. Goede momenten. Anthony Martial, in de vorm van zijn leven, zorgt met zijn vijfde van het seizoen voor de 2-0. Applaus op de banken. Op het uur hijst Lukaku zich uit het trainingspak. Voorin komt hij Rashford aflossen, maar het vertrouwen opkrikken doet zijn invalbeurt niet. Hij wint drie luchtduels. Hij speelt een bal goed diep. Hij loopt twee keer buitenspel. En de enige kans, een kopbal op een perfect aangesneden voorzet van Pogba, vat zijn seizoen samen. Flauw. Zijn hoofd streelt de bal. Met weinig power belandt die naast doel. Een misser eigen aan een spits op de dool. Mourinho: “Doelpunten maken is erg moeilijk voor ons. Dat zie je eraan. De laatste negen matchen hebben mijn twee aanvallers, als ik niet verkeerd ben, samen één keer raak getroffen. Tussen Lukaku en Rashford. Toen Lukaku inviel, oogde hij leniger en beweeglijker dan de voorbije weken. En hij hield de bal beter bij.”

Nu nog scoren en zijn stek heroveren. Een zekerheid is die basisplaats allesbehalve. ‘Big Rom’ is weer tastbaar.