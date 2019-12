Mourinho legt bommetje onder contractonderhandeling met Vertonghen: “Misschien moet een speler een agent nemen die wel meewerkt” Kristof Terreur

20 december 2019

23u30 2 Premier League De andere Belg bij Tottenham moet volgen, maar de onderhandelingen met Jan Vertonghen (32) over een nieuw eenjarig contract verlopen niet zoals Jose Mourinho het zou willen. Althans zo suggereerde hij: “Als een partij niet wil, is het moeilijk. Tenzij de speler van agent verandert en er een neemt die wel wil meewerken.” The Special One zet druk.

Over naar A-Group Management, de makelaarsgroep rond Tom De Mul. De ex-Rode Duivel, tevens een van zijn beste kameraden, vertegenwoordigt samen met Yama Sharifi Jan Vertonghen. En, zo liet Mourinho vrijdag merken, is die niet opgezet met de gang van zaken. Tottenham zou het contract van Vertonghen graag met een jaar openbreken, maar voorlopig is er nog geen akkoord.

Zo suggereerde Mourinho althans. Op de vraag of hij de situatie van Vertonghen wilde verduidelijken: “Nee. Een speler tekent een contract wanneer de club dat wil - ik ben de club, mister Levy (voorzitter, red) is de club. Wanneer de speler dat wil. Wanneer de familie dat wil. Wanneer de agent dat wil. Als een van de partijen dwars ligt, wordt het moeilijk om een akkoord te bereiken. Tenzij de speler van agent verandert en een zaakwaarnemer neemt die wel mee wil werken.”

Een hint? Mourinho lijkt zo druk te zetten op Vertonghen en zijn management. Mourinho wil snel duidelijkheid zodat hij kan anticiperen op een eventueel vertrek. SuperJan (32) is straks einde contract. Uit de laatste grote overeenkomst uit zijn loopbaan hoopt die het maximum te halen.

Vertonghen lachte vrijdag hartelijk met maatje Alderweireld op Instagram nadat die een nieuw driejarig contract had getekend. Een emoji van een zak dollars en een pen als bijschrift bij een video van onze landgenoot.

Geld speelt altijd een voorname rol, nog meer als spelers de dertig voorbij zijn. De laatste payday - zie de plagende post van Vertonghen. Alleen had Alderweireld, die in juni einde contract was, dan elders nog meer kunnen verdienen. Forse tekenpremie omdat er geen transfersom moest worden betaald. Steviger salaris.

Zijn keuze om toch bij Spurs te verlengen was er een van het gevoel, met belangrijke bijdrage van zijn trainer. Die overtuigde zijn voorzitter om nog een keer alles uit de kast te halen voor een speler die hij als fundament van zijn verdediging beschouwt. Mourinho en het drievoudige loon trokken Alderweireld uiteindelijk over de streep.

Of dat met Vertonghen lukt, is gezien de provocerende uitspraken sinds vrijdagavond geen zekerheid meer.