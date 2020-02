Mourinho klopt Guardiola: Bergwijn en Son bezorgen Liverpool de titel nog wat vroeger (op 21 maart?) ODBS

02 februari 2020

19u44 4 Tottenham Hotspur TOT TOT 2 einde 0 MCI MCI Manchester City Premier League Ondanks 69% balbezit en een resem kansen, waaronder een penalty, is Manchester City er niet in geslaagd te scoren op Tottenham. Dat deden erg efficiënte Spurs wél, na rood voor Zinchenko. Eerst Bergwijn, die van zijn debuut in de Premier League een jongensdroom maakte. Daarna Son met de 2-0. Guardiola geklopt door zijn nemesis Mourinho, Liverpool nog wat dichter bij een ultrasnelle kampioenenviering. Als de Reds blijven winnen, kan dat al op 21 maart.

.@StevenBergwijn zal z'n debuut bij @SpursOfficial niet snel vergeten... ⚽💪 pic.twitter.com/4nAuVh79wH Play Sports(@ playsports) link

Aan Kevin De Bruyne lag het niet. De Rode Duivel was een van de weinigen die zich niets te verwijten had. Strooide zoals steeds met panklare potentiële assists. Alleen lieten de ‘Citizens’ het zwaar afweten in de afwerking. Of hadden ze gewoon brute pech. Topschutter Agüero onder andere, maar vooral Gundogan. De Duitser zag een penalty gestopt door Lloris. City had die gekregen na tussenkomst van de VAR voor een fout van Aurier op Agüero. En toen Lloris die elfmeter stopte en achter de rebound aanging, ging Sterling over de armen van Lloris. Tot afgrijzen van Mourinho en de Spurs, resulterend in een forse opstoot. Opnieuw de VAR, maar ditmaal geen penalty.

Ook na de pauze bleef City het dikwijls onkarakteristiek slordig uitspelen. Dat betaalden ze cash. Zeker toen Zinchenko een tweede keer geel pakte voor een fout op de uitgebroken Winks - erg leuke speler. Waarna Tottenham groeide en het plots snel ging. Moura met de tik tot bij Bergwijn, die na zijn transfer van PSV eerder deze week heerlijk afwerkte. Ook Son deelde in het thuisfeest. Op assist van een sterk ingevallen N’Dombele vlamde hij de 2-0 binnen. Eindelijk een ‘party’ in het nieuwe Hotspur Stadium. Zo groot de vreugde bij Mourinho was, zo groot de frustratie bij Guardiola. Niet het seizoen van City in de Premier League. Nu al 22 punten in het krijt op Liverpool. Alles op de Champions League en de Engelse cups. Al wordt het ongetwijfeld nog pijnlijk voor City (en de rest van de toppers) als Liverpool vrolijk blijft winnen en op 21 maart (!) op Anfield de titel al kan vieren tegen Crystal Palace.

Bij Tottenham kreeg ‘contractrebel’ Jan Vertonghen opnieuw geen plaats in de basis. Mourinho geeft de jonge Tanganga steeds meer het voordeel. Alderweireld van zijn kant heeft zich nu helemaal ontpopt tot de defensieve steunpilaar van de Spurs en verdedigde meermaals op heroïsche wijze. Tottenham doet goeie zaken in het klassement en klimt opnieuw richting de vijfde plaats en komt tot op 4 punten van Chelsea, in wat een spannende strijd om het vierde Champions League-ticket lijkt te worden. Ook Man United en Wolverhampton komen daarvoor in aanmerking.

