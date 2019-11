Mourinho in eerste interview als Spurs-trainer: “Ik wil iedereen die van deze club houdt, gelukkig maken” Redactie

20 november 2019

19u34

Buitenlands voetbal Het tijdperk-Mourinho is van start gegaan bij Tottenham. De Portugese opvolger van Mauricio Pochettino leidde vandaag zijn eerste training en gaf ook zijn eerste interview. "Eind dit seizoen zullen we wel zien waar we staan, maar ik weet al dat het op een andere positie in het klassement zal zijn", toonde Mourinho zijn ambitie.

“Ik kan niet gelukkiger zijn dan op dit moment, anders zou ik hier ook niet zijn”, zegt Mourinho in een gesprek met Spurs TV. “Wat ik kan beloven? Passie. Voor mijn job, maar ook voor mijn club. Ik kijk uit naar het team waarmee ik hier kan werken. Dit zijn geen woorden van dit moment, dit zijn woorden die ik de voorbije vijf jaar heb herhaald, zelfs als ik als tegenstander van Tottenham op White Hart Lane moest spelen: dat was altijd lastig, maar ook mooi. Het is een van die plaatsen waar ik altijd met passie en respect naartoe ging. Ik had het altijd over het potentieel van de club, de kwaliteiten van de spelers en het goeie werk dat er werd geleverd. Ik vond dit altijd al een leuke ploeg, met een academie die genoeg jonge talenten aflevert.”

“We weten waar we nu staan en we weten ook dat we daar niet thuishoren. We moeten het wedstrijd per wedstrijd bekijken: de eerstvolgende match willen we winnen en zo gaat dat maar door tot de laatste. Eind dit seizoen zullen we dan wel zien waar we staan, maar ik weet al dat het op een andere positie in het klassement zal zijn. Ik kijk uit naar die uitdaging en de verantwoordelijkheid. Ik wil iedereen die van de club houdt, gelukkig maken.”

Mourinho kijkt ook uit naar de wedstrijden in het gloednieuwe Tottenham Hotspur Stadium. “Als je dit een mooi stadion noemt, dan ben je te bescheiden. Je moet zeggen dat dit het beste stadion ter wereld is. Dat is de realiteit. Ook het trainingscomplex kan je niet vergelijken met de rest in het Europese voetbal en ik ben bij heel wat goeie clubs geweest. Dat kan je alleen maar vergelijken met enkele clubs uit het American Football. Het zijn schitterende condities om in te werken.”

Mourinho kreeg een contract tot het einde van het seizoen 2022-2023 en plukte meteen twee stafleden bij het Franse Lille weg. De Portugese trainer zat zonder club sinds zijn ontslag bij Manchester United in december 2018. Mourinho stuurde Porto (2004) en Inter Milaan (2010) naar de eindzege in de Champions League, werd drie keer Engels kampioen met Chelsea (2005, 2006 en 2015), twee keer Italiaans kampioen met Inter (2009 en 2010) en één keer Spaans kampioen met Real Madrid (2012). In zijn eerste seizoen met Manchester United veroverde Mourinho nog de Europa League-beker (2017), maar het jaar daarop werd hij aan de deur gezet.

