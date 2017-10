Mourinho: "Ik zal mijn carrière niet beëindigen bij Manchester United" XC

13u19

Bron: Belga 1 Getty Images Premier League Manchester United-coach José Mourinho heeft tijdens een telefonisch interview op de Franse tv-zender TF1 verklaard zijn carrière zeker niet te beëindigen bij de Mancunians.

Mourinho werd door een Franse journalist gevraagd of hij interesse zou hebben in het trainen van de Franse topclub PSG. "Het enige dat ik momenteel kan zeggen, is dat ik een trainer ben met ambitie en het verlangen om nieuwe mogelijkheden te ontdekken", beantwoordde de Portugees de vraag mysterieus. "Ik ben er zeker van dat ik mijn carrière niet zal beëindigen bij Manchester United", voegde hij er nog aan toe.



"Mijn zoon, die in Londen woont, is laatst nog naar een wedstrijd van PSG gaan kijken", vervolgde Mourinho. "Waarom Parijs? Omdat daar momenteel iets speciaals gebeurt. Er is magie, jeugd, kwaliteit. Het is fantastisch."



De Spanjaard Unai Emery, momenteel coach van het sterrenensemble van de Parijzenaars, ziet zijn contract in juni volgend jaar aflopen. De nieuwe sportief directeur van PSG, Antero Henrique, maakte destijds bij FC Porto (2002-2004) nog deel uit van de staf van Mourinho.

