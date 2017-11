Mourinho heeft de oplossing: nieuwe schoenen moeten Lukaku aan meer goals helpen Kristof Terreur in Watford

23u45

Lukaku speelde op Watford op volledige zwarte schoenen The Special One heeft de oplossing klaar. Hij weet hoe hij Romelu Lukaku aan het scoren moet krijgen na slechts een goal in elf wedstrijden. Zaakwaarnemer Mino Raiola zal hem daarbij moeten helpen. "Lukaku heeft geen contract meer met een schoensponsor", zei Mourinho. Hij heeft een nieuw lucratieve sponsordeal nodig." Hilariteit in de perszaal van Watford.

Romelu Lukaku (24) had een voet in twee goals op Vicarage Road, maar wrong ook twee kansen de nek om. En dus kreeg José Mourinho weer een vraag over zijn niet-scorende spits. Na zijn aardige start is het kanon stilgevallen: de elf goals in tien wedstrijden kregen nooit een vervolg. Het werd er slechts een in elf, met drie assists erbij. "Hij heeft een lucratief contract met een schoensponsor nodig", zei Mourinho. "Op dit moment ligt hij bij geen enkel merk vast. Hij heeft een sponsor nodig die hem de juiste schoenen geeft en de juiste centen en dan zal hij wel weer beginnen scoren. Toen een journalist 'New Balance' suggereerde, het merk waarmee Fellaini in proces ligt, proestte Mourinho het uit. Het zaadje was gepland. Lukaku lag tot vorig jaar onder contract bij Nike, maar gesprekken over een nieuwe overeenkomst sprongen af. Zou manager Mino Raiola te hoge eisen hebben gesteld? Sindsdien wisselt Lukaku regelmatig van schoenen: de ene keer op Adidas, de andere keer op zwarte Nikes.

AFP

Mourinho heeft het ondertussen al negen keer gezegd: dat het hem niet kan schelen of Lukaku nu scoort of niet. Zolang hij zijn werk maar opknapt. Deed hij op Watford. Zijn balcontroles waren goed, de combinaties meestal ook – in het samenspel heeft hij evenzeer stappen gezet. Een goal zat er niet in. Vier kansen, een goede redding, een bal voorlangs, een afschamper slash voorzet en tergeloos getalm voor open doel. Vooral bij die laatste, de mogelijkheid op de 0-4, had hij beter moeten doen. Het instinct van een killer zonder wapens. Een misser die United nog bijna duur kwam te staan. Watford kroop nog tot 2-3 terug, maar Jesse Lingard verloste United in het slot met een geweldige ren. Wow.

Ik zal hem die misser nooit kwalijk nemen. Hij is een geweldige speler. Hij werkt keihard. Jose Mourinho

Zwitsers horloge

Anderzijds had Lukaku wel een voet in twee van de drie goals voor rust. De eerste en de derde. Lukaku draaide op het middenveld goed weg van zijn bewaker. Zijn pass had niet de precisie van een Zwitsers horloge, maar de lichtvoetige Lingard loste dat handig op. Ashley Young haalde vervolgens verwoestend uit. (0-1). Young zou snel de score verdubbelen met een geweldige vrijschop in de bovenhoek (0-2). Opgeruimd staat netjes. Watford hielp nog een voetje. Lukaku strafte balverlies af en speelde in een tijd door naar Martial. Christian Kabasele stond erbij en keek ernaar: de Fransman verschalkte Gomes ijskoud en dus een assist erbij voor Lukaku. Dat was niet genoeg om de kritische fans op sociale media te overtuigen. Na zijn misser verscheen er een lange klaagzang. "Los van alle grapjes over schoenen werkt hij geweldig hard voor het team", zei Mourinho nog. "Ik ga hem nooit verwijten dat hij die ene grote kans miste nooit. Bij mij weet jij dat hij geen druk voelt. Hij is een geweldige speler. Grote ambitie, fantastische collega. Ik ben in de wolken bij hem."